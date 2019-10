Sự thật cờ đỏ lên mạng kêu cứu vì bị đánh: Người lớn lợi dụng câu view

Đoạn clip dài khoảng 3 phút phát lời kêu cứu của một học sinh mặc đồng phục của Trường THPT Trần Quốc Tuấn, H.Phú Thiện (Gia Lai) lan truyền khá mạnh bởi nhiều người đồng cảm với cậu học trò này. Nhân vật nam trong clip kêu cứu: “Thầy cô và các chú công an cứu cháu với”.

Vụ việc khiến nhà trường phải mời công an và phụ huynh của những học sinh có liên quan làm rõ. Cụ thể, em Nguyễn V.Đ (học sinh lớp 10A12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn) được phân công trực cờ đỏ. Lúc này, em Hồ V.L (học sinh lớp 11A8 của trường) đi học trễ và bị ghi tên vào sổ trực. L. xin bạn bỏ qua nhưng không được nên sau đó có đe dọa là nếu ghi tên thì Đ. sẽ bị đánh.

Hình ảnh về em Đ. do Vũ quay lại và phát tán trên mạng

Hai học sinh có cãi vã qua lại rồi L. vào lớp học bình thường. Sau đó, khi Đ. đến trường thì có một số đối tượng xăm trổ đứng lảng vảng trước cổng trường. Nghĩ rằng L. gọi người đến đánh mình nên Đ. đi đường khác. Đ. về kể với Nguyễn Tuấn Vũ (29 tuổi, trú tại H.Phú Thiện) là thầy dạy võ của em.

Vũ đã quay lại clip phản ánh lời kể của Đ. đồng thời kêu gọi: “Học sinh Phú Thiện kêu cứu cộng đồng mạng vì bị giang hồ vây đánh khi ghi danh học sinh đi muộn vào sổ”. Vũ đã cho phát clip nói trên lên mạng xã hội với lượng theo dõi khá lớn. Ngay khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã khẩn trương yêu cầu Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm của cả hai học sinh này tìm hiểu thực hư vụ việc; đồng thời báo công an để tránh gây hoang mang.

Cô Nguyễn Thị Quyên (Chủ nhiệm lớp 10A12) cho biết đã tìm hiểu kỹ vụ việc và bước đầu đã khuyên bảo em Đ. khi không có ai chặn đánh thì không được kể sự việc không đúng sự thật. Hai em L. và Đ. cũng nhận ra lỗi của mình và đã giảng hòa với nhau.

Thầy Lê Tấn Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, nói với PV Thanh Niên: “Đây là sự việc đáng tiếc. Chúng tôi đã cho mời phụ huynh của cả hai em cùng học sinh đến trường gặp mặt. Sự thực là em L. có vi phạm và giữa hai em có cãi cọ qua lại, song thực tế không nghiêm trọng như trong clip đã đăng. Toàn bộ clip do anh Vũ quay và phát tán lên mạng. Em Đ. không hề biết. Công an H.Phú Thiện đã mời Vũ lên làm việc. Vũ thừa nhận khi nghe Đ. kể thì nảy ra ý định quay lại clip để phát tán trên mạng nhằm câu view cho trang YouTube của mình. Chúng tôi đã phân tích đúng sai cho hai em và phụ huynh hiểu và kiểm điểm hai em theo đúng nội quy, quy chế của trường”.

Hiện clip này đã bị xóa. Công an H.Phú Thiện đang làm rõ nội dung vụ việc để xử lý. Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 14.10, trung tá Đỗ Xuân Hưng, Phó trưởng công an H.Phú Thiện, cho biết: “Qua tìm hiểu thì đây chỉ là câu like, câu view . Hành vi này chưa đến mức xử lý vi phạm hành chính. Chúng tôi cũng buộc Vũ cam kết không tái phạm. Nếu sau này có những clip không đúng sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì sẽ bị xử lý”.