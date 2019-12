Sự thật về clip 'mẹ thiên hạ' ngược chiều còn không lùi xe xôn xao dân mạng

Bà T. cho hay sáng 30.11, bà điều khiển xe ô tô biển số 61A-301.95, chở con nhỏ đi học. Khi đến đường bờ kè (đường hẻm, dẫn từ đường Cách Mạng Tháng Tám (CMTT) vào trường V.A (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì có một ô tô hiệu Camry từ bãi xe của trường V.A đi ra.

Trong lúc bà T. đang chuẩn bị lùi xe để nhường đường cho chiếc xe Camry này thì một phụ nữ đi ô tô khác ở phía sau xe Camry đi tới vừa quay clip và gây sức ép buộc bà T. phải lùi xe ra đến đường CMTT để nhường đường cho những chiếc xe khác đi từ trong bãi xe trường ra.

Trao đổi với PV, bà T. cho biết: “Đoạn đường bờ kè từ đường CMTT vào đến bãi xe của trường V.A dài khoảng 120m. Tôi đã đi được khoảng 100m rồi. Các xe khác từ trong bãi xe của trường ra có khoảng 10-15m. Nếu tôi phải lùi lại thì đoạn đường sẽ rất xa và không an toàn khi ra đến đường CMTT do có cột bê tông chắn ở đầu đường. Do vậy tôi mới nói những xe khác lùi lại nhường đường cho tôi vì họ lùi sẽ gần hơn”.

Hình ảnh trong clip gây xôn xao mạng xã hội

Vị trí nơi nữ tài xế dừng xe Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, tại thời điểm này có rất nhiều người lên tiếng gây sức buộc bà T. phải lùi xe lại và cho rằng bà T. đi ngược chiều còn cãi.

Theo nội dung đoạn clip, bà T. đã nói: “Tôi de (lùi) lại nhường cho 2 xe đi tránh nhau đi thôi, còn 2 xe ở trong gần ngay bãi đậu xe thì de lại cho tôi đi”.

Tuy nhiên, người phụ nữ cầm điện thoại quay clip không chấp nhận mà buộc bà T. phải lùi. Bà T. nói: “Lúc này tôi bức xúc vì bị nhiều người lấy số đông áp đảo, cho là tôi đi ngược đường, không biết lái xe nên tôi mới nổi nóng không lùi xe ra đến đường CMTT, lùi ra ngoài đụng xe ai chịu”. Sau một hồi cãi vã, 4 chiếc ô tô đi chiều ngược với xe bà T. chịu đậu sát vào mép đường còn xe của bà T. cúp gương chiếu hậu lại và đi tới một cách bình thường. Đoạn clip sau đó được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Nhiều người Sau một hồi cãi vã, 4 chiếc ô tô đi chiều ngược với xe bà T. chịu đậu sát vào mép đường còn xe của bà T. cúp gương chiếu hậu lại và đi tới một cách bình thường. Đoạn clip sau đó được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Nhiều người bình luận cho rằng bà T. ngang ngược không chịu lùi xe để nhường đường.

Sau một hồi tranh cãi, các bên đã nhường nhau để đi Ảnh chụp màn hình

Bà T. nói: “Tôi biết lúc đó tôi nóng tính nói những lời như vậy là không đúng. Tôi có bằng lái và chạy xe từ năm 1998…”.

Chiều 2.12, PV Thanh Niên quan sát thấy đường bờ kè này có phía đầu đường giao nhau với đường CMTT không có bảng cấm đi ngược chiều. Mặt khác, con đường này thông từ đường CMTT ra đường Phạm Ngũ Lão (đi qua trường V.A) có đủ chiều rộng để hai xe ô tô tránh nhau.

Về nguyên tắc đây là đường dân sinh không thể đặt bảng cấm đi ngược chiều. Mâu thuẫn xảy ra chủ yếu do hai bên không chịu nhường đường nhau vì đường có thể tránh nhau được.