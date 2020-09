Tài xế container cầm dao chặn xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Ngày 7.9, Công an TP.Tân An (Long An) cho biết đang phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc Cục CSGT Bộ Công an) xác minh làm rõ thông tin tài xế xe container chặn đầu xe khách đang lan truyền trên mạng xã hội . Hiện số xe của tài xế này đã được camera ghi nhận.