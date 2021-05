Tài xế taxi kể lại phút sinh tử và sự vô cảm của đại úy công an

Ông Minh kể, khoảng 14 giờ chiều 16.5, ông lái xe đi làm thì gặp một người đàn ông cao to, đội mũ, đeo kính và bịt khẩu trang vẫy xe ở khu vực đường Ngô Gia Tự (Q.Long Biên).

Sau khi lên xe, vị khách yêu cầu ông Minh chở đến phố Đức Giang, sau đó về làng Thượng Cát (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để gặp em trai. Tuy nhiên, khi đến nơi, vị khách vào trong một quán nước, không gặp ai rồi quay lại, cầm theo một túi xách và một chiếc áo bò, rồi yêu cầu chở về H.Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để thu nợ.

“Lúc này, tôi nghĩ không đi được nên dừng lại ven đường và trình bày với khách, nhưng người này bảo cứ chở đi. Tôi từ chối vì không có giấy tờ xe mà đang dịch bệnh thế này bị bắt cả người cả xe thì chết. Sau đó, tôi từ chối và bảo khách xuống bắt xe khác”, ông Minh kể.

Vài giây sau, vị khách bất ngờ rút một con dao nhọn dạng dao chọc tiết lợn đâm trúng ngực ông Minh. Theo phản xạ, ông Minh tấn công lại, sau đó hai cả hai vật lộn trong xe.

“Lúc đó, tôi nghĩ nếu cứ giằng co, mình mất máu sẽ ngất trong xe thì chết. Tôi bật chốt, đạp cửa ra ngoài và vật lộn với người đàn ông dưới đường, vừa hô hoán để tìm người trợ giúp. Thời điểm đó có nhiều người đi qua, nhưng không ai dừng lại, có người còn đi qua cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim. Khi tôi ghì được tên cướp xuống đường thì có một người đội mũ công nhân đến trợ giúp và nói “bắt được rồi, có công an đây này”, ông Minh nhớ lại.

Theo ông Minh, thời điểm đó ông thấy một người mặc quần màu xanh công an, nhưng người này chỉ bấm và nghe điện thoại. Người dân xung quanh thắc mắc sao là công an mà không bắt cướp đi thì người này trả lời “còn điện thoại”.

Sau khi người dân giữ được đối tượng, ông Minh được một người dân địa phương chở đi cấp cứu. Cùng thời điểm này, xe công an cũng tới hiện trường.

Trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội), đồng thời xem xét điều chuyển công tác cán bộ này vì hành vi thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm khi thấy người dân bị đâm trọng thương, đang vật lộn với tội phạm mà không can thiệp.