Tâm sự một người tự xin đi cách ly, ngay sau khi trở về từ Nhật

Sáng 13.3, anh H.V.H đang ở khu cách ly của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để theo dõi sức khỏe . Anh H. và những hành khách trên chuyến xe khách từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) về Nghệ An vào đêm 11.3 được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An lập chốt đón, đưa về cách ly để theo dõi sau khi nhận được tin báo của anh H. rằng, anh đang có nguy cơ cao nhiễm Covid-19