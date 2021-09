Thai phụ được về quê Lâm Đồng bằng máy bay: 'Chờ ngày này rất lâu rồi!'

Mừng đến "mất ngủ mấy đêm liền"

Bà Lê Thị Thêu, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng, cho biết lúc 14 giờ ngày 3.9 cả 3 chuyến bay chở 429 người, trong đó có 243 thai phụ, 186 người thân đi cùng (có 37 trẻ em) từ 11 tỉnh, thành vùng dịch về hạ cánh an toàn xuống sân bay Liên Khương trong niềm vui vỡ òa của các hành khách "đặc biệt".

Niềm vui của các thai phụ khi được về Lâm Đồng chuẩn bị sinh nở LÂM VIÊN

“Trong số 243 thai phụ, có những chị mang bầu tháng thứ 7, thứ 8 rồi nhưng khi đáp xuống sân bay Liên Khương không có trường hợp nào phải gọi y tế trợ giúp. Thật là mừng”, bà Thêu bày tỏ.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cảng hàng không Liên Khương bố trí các phòng y tế, xe cấp cứu để sẵn sàng trợ giúp các bà mẹ mang bầu khi có vấn đề về sức khỏe.

Máy bay chở các thai phụ hạ cánh xuống sân bay Liên Khương LÂM VIÊN

Vừa bước xuống cầu thang, chị Ngô Thị Thu Thủy (quê H.Cát Tiên) xúc động: “Em có thai 8 tháng và đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nay được về gia đình để sinh con , em rất an tâm. Em và các thai phụ hết lòng cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các nhà tài trợ đã hỗ trợ các thai phụ”.

Chị Nguyễn Kim Nhung (quê ở H.Đức Trọng) rưng rưng nói: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi về đến Liên Khương. Xin cảm ơn tỉnh Lâm Đồng và mọi người đã giúp đỡ cho chị em thai phụ được về quê để chuẩn bị sinh nở”.

Các thai phụ tại sảnh đến sân bay Liên Khương LÂM VIÊN

Còn chị Nguyễn Thị Trâm (quê ở H.Cát Tiên) chia sẻ: “Đến giờ này mới tin là mình được trở về quê. Mình rất mừng! Bố mẹ ở nhà cũng rất mong con cái được về sinh nở cho yên tâm nên đã đăng ký và giúp mình hoàn thiện các thủ tục. Đến khi được thông báo mình có tên trong danh sách thì mình cũng đã mất ngủ mấy đêm liền” .

Chuẩn bị nhanh, chu đáo, nhịp nhàng

Kế hoạch hỗ trợ đưa thai phụ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 trở về sinh con tại Lâm Đồng được UBND tỉnh triển khai từ ngày 20.8 và giao cho Sở LĐ-TB-XH làm đầu mối để nắm số lượng. Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng đã kết nối ngay với các tỉnh, thành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn và đã nhận được sự phối hợp nhiệt tình.

Các thai phụ bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn đối với tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ LÂM VIÊN

Bà Thêu cho biết thêm, theo kế hoạch, hôm nay Lâm Đồng đón về quê khoảng 533 người, trong đó có 297 thai phụ và 236 người thân đi kèm. Số người này có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng, đang sống, làm việc tại 11 tỉnh, thành phía nam: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu . Tuy nhiên, trước thời điểm lên máy bay, có nhiều thai phụ không đảm bảo điều kiện sức khỏe nên chưa thể trở về lần này.

"3 chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Liên Khương an toàn chở 429 người, trong đó có 243 thai phụ, 186 người thân đi cùng (có 37 trẻ em). Trước khi lên máy, tất cả thai phụ và thân nhân đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid -19", bà Thêu thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra các khu vực tiếp đón, phân luồng an toàn trước khi máy bay chở thai phụ hạ cánh LÂM VIÊN

Việc đưa các thai phụ về lúc này là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa, nên ngay từ khi có chủ trương, các sở, ban, ngành và các địa phương tỉnh Lâm Đồng đã cùng chung tay. Mọi công tác chuẩn bị đều được tiến hành chu đáo, khẩn trương và cuối cùng là những chuyến bay đã về đích an toàn.

Chuyến bay này đặc biệt nên từ rất sớm, ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và ông Đặng Trí Dũng (Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại cảng hàng không Liên Khương vài giờ trước khi chuyến bay đầu tiên hạ cánh. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực tiếp đón thai phụ, chỉ đạo việc đảm bảo an toàn cho thai phụ và người nhà trước và sau khi về đến địa điểm cách ly tập trung.

Theo ông Hiệp, các chuyến bay đa phần là phụ nữ mang thai kèm trẻ em nên công tác tiếp đón và bảo đảm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho họ phải được đặt lên hàng đầu.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 trái qua) yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho các thai phụ LÂM VIÊN

Lãnh đạo cảng hàng không Liên Khương cho biết, để đón 3 chuyến bay đặc biệt này, cảng bố trí hơn 60 nhân sự thực hiện nhiệm vụ. Ngoài các công tác vệ sinh khử trùng các khu vực trong nhà ga, lực lượng phục vụ mặt đất, kỹ thuật, an ninh hàng không bình thường, Cảng bố trí nhân sự giám sát an toàn và nhân sự y tế sẵn sàng hỗ trợ hành khách khi cần thiết. Đặt hệ thống biển báo, bố trí các khu vực an toàn, phân luồng riêng các huyện, thành phố để thai phụ và người nhà thuận tiện di chuyển lên xe nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi tham gia phục vụ...

Xe đón các thai phụ và người thân về huyện Lâm Hà LÂM VIÊN

Các thai phụ trao đổi số điện thoại để liên lạc trước khi chia tay LÂM VIÊN