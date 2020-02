Thành phố không đèn xanh, đèn đỏ

Những ngày đầu xuân Canh Tý, nhiều du khách khi đến phố núi Đà Lạt du xuân tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh giao thông bị ách tắc liên tục. Do lượng du khách đổ về Đà Lạt tăng đột biến nên tại các vòng xoay, ngã ba, ngã tư thường xuyên bị kẹt xe . Anh Trần Công Luận (TP.HCM) kể: “Chiều mùng 4 tết tôi mất hơn 1 giờ để đi từ cáp treo Đà Lạt vào chợ Đà Lạt (khoảng 2,5 km - PV), tới vòng xoay nào cũng phải “chịu trận” kẹt xe khiến du khách trên xe rất mệt mỏi”.

Ông Phan Quang Trung (Buôn Ma Thuột) cho biết thêm: “Đến Đà Lạt lần này tôi sợ nhất là cảnh kẹt xe, vì xe cộ chen chúc nhau, chẳng ai nhường ai mạnh ai nấy chạy rất nguy hiểm. Nếu có hệ thống đèn xanh đèn đỏ sẽ đỡ tắc đường hơn”.

Để giải quyết phần nào tình trạng ách tắc giao thông dịp Tết Canh Tý, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Đà Lạt phải xin Phòng CSGT Công an tỉnh tăng cường lực lượng, huy động công an các phường xã trực chốt tại các “điểm nóng” ùn tắc để điều tiết giao thông 24/24.