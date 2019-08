Thầy hiệu phó bị lộ 'ảnh nóng' do Google, cô hiệu trưởng báo công an

Cô in ra và báo công an. Thầy hiệu phó phân trần là “chụp chơi rồi xóa” không ngờ chức năng “đồng bộ hóa” đã hại thầy. Trước sự cố này, cư dân mạng tranh cãi: chỉ là chuyện cá nhân, người ta đã nhận lỗi rồi, có cần phải báo công an? Phe ngược lại phản ứng: người thích chụp ảnh khoe “hàng” có nên ở trong môi trường giáo dục