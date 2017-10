Con đường đau khổ

Khó khăn lắm chúng tôi mới đi hết đoạn tỉnh lộ 331 từ trung tâm TX.Quảng Yên đến xã Hoàng Tân, vì phải liên tục tránh hàng trăm ổ gà, ổ voi trên mặt đường. Do trời mới có mưa, con đường lầy lội, trơn trượt và ngập ngụa bùn đất, có ô tô bị sa lầy, phải nhờ người dân đẩy qua.

Đáng chú ý, trên tuyến tỉnh lộ này nhiều đoạn không có rãnh, cống thoát nước nên nước mưa bị ứ đọng, tạo thành những vũng nước đường kính 1 - 2 m, sâu 20 - 30 cm. Mỗi lần xe tải đi qua, nước trong vũng bắn tung tóe lên người đi đường. Nhiều nhà dân, cửa hàng hai bên đường phải đóng cửa để tránh cát bụi, bùn đất bắn vào; nhiều hàng quán phải chuyển nghề kinh doanh, thậm chí đóng cửa vì không còn khách hàng. Khổ nhất là các em học sinh phải mang theo áo dự phòng hoặc mặc áo khoác ngoài để chống bụi hoặc bùn, tùy theo trời nắng hay mưa.

“Ngày khai giảng vừa rồi, nhiều cháu đến trường mà người đầy bùn đất. Gần đây trời mưa nhiều, có ô tô sa lầy cả tiếng đồng hồ, phải nhờ máy xúc đến kéo lên”, ông Đặng Văn Quân (ngụ xã Hoàng Tân, TX.Quảng Yên) bức xúc. Còn chị Nguyễn Thu Trang (ngụ xã Liên Vị, TX.Quảng Yên) cho biết: “Chúng tôi chịu khổ suốt 2 năm qua vì tuyến đường xuống cấp, cứ ra đường là kiểu gì cũng lấm lem bùn đất. Chưa kể lúc nào cũng nơm nớp bị ngã xe”.

Hàng ngàn người dân các xã, phường Tân An, Tiền An, Hoàng Tân, Hà An, Liên Vị, Phong Hải thuộc TX.Quảng Yên đã bị ảnh hưởng bởi đoạn đường này suốt thời gian dài.

Kiến nghị nhiều năm, vẫn phải chờ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tuyến đường xuống cấp là do xe chở đất đá san lấp dự án đường nối TP.Hạ Long với cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Từ năm 2014 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất đá qua lại đã phá nát tỉnh lộ 331. Do quá bức xúc, nhiều người dân đã đem bàn ghế, vật dụng ra đường chặn xe tải, gây ra nhiều vụ lộn xộn. Mỗi khi người dân phản ứng, xe chở đất đá chuyển sang... chạy đêm. Việc tu sửa cũng theo kiểu chắp vá nên không có hiệu quả.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Phong, Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông công chính TX.Quảng Yên, xác nhận tỉnh lộ 331 bị xuống cấp nghiêm trọng là do nguyên nhân nêu trên. Trước mắt, để đảm bảo giao thông trên tuyến, TX.Quảng Yên đã làm việc với Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh lập dự án đầu tư sửa chữa các tuyến đường bị ảnh hưởng. Sau khi dự án cao tốc Hải Phòng - Hạ Long hoàn thành thì mới cải tạo toàn tuyến với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, dự kiến vào cuối năm 2017.

“Không phải bây giờ người dân mới có kiến nghị mà tình trạng này đã được phản ánh nhiều năm qua tại các cuộc họp của UBND tỉnh, HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, do dự án đường nối TP.Hạ Long với cầu Bạch Đằng để sang cao tốc Hải Phòng - Hà Nội là dự án trọng điểm nên không còn giải pháp khác, chúng tôi mong người dân chia sẻ vì lợi ích chung. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi yêu cầu lực lượng công an phải thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm xe tải vi phạm về kích thước thành thùng, chở quá tải. Những đoạn nào xuống cấp sẽ tu sửa tạm”, một lãnh đạo TX.Quảng Yên cho biết.

Lã Nghĩa Hiếu