Thiếu tàu cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Hai năm trước, bé L. (hiện 7 tuổi) nghi bị ông M. (khoảng 60 tuổi) – họ hàng xa với gia đình xâm hại nhiều lần. Công an đã bắt bé đứng theo dõi dựng lại hiện trường, theo lời ba mẹ cháu công an nói nghi can ban đầu cũng nhận tội, nhưng vụ án sau đó… không khởi tố.