Thời tiết bất lợi cho vụ thu đông

Trong tuần từ 11.8, miền Bắc mưa chỉ hơi giảm trong ngày thứ bảy (11.8), từ chủ nhật mưa tăng trở lại, vùng Tây Bắc có mưa to, sau đó vùng mưa mở rộng qua phía đông. Tuần sau, dải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua miền Bắc có xu hướng mạnh lên, trên đó có các vùng áp thấp có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới gây mưa cả ngày và đêm, mưa to tập trung vào chiều tối.

Vùng núi và ven biển Đông Bắc như Móng Cái, Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng gió xoáy và mưa to đến rất to trong nửa cuối tuần sau, gió giật mạnh. Do mưa liên tục có thể gây ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt ở vùng đồng bằng.



Miền Trung có mưa từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vào giữa tuần sau, các nơi khác thời tiết khá ổn định, chỉ mưa rào diện hẹp.

tin liên quan Miền Bắc lại mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất Thời tiết xấu trên diện rộng ở các tỉnh miền Nam. Mưa tập trung từ sau trưa đến chiều tối, gió giật mạnh từng cơn từ cấp 4 cấp 5 trở lên do lốc xoáy, có thể gây tốc mái, gãy đổ cây cối, trụ điện... rất nguy hiểm. Vùng có mưa nhiều là Phú Quốc, bán đảo Cà Mau. Bắc miền Đông và TP.HCM cũng có lúc mưa to gió lớn, trùng với lúc có triều cường cao gây nên tình trạng ngập vào giờ cao điểm, ùn tắc giao thông, gió làm gãy cành bật gốc cây... rất nguy hiểm.

Nhìn chung Nam bộ trời nhiều mây, ít nắng, độ ẩm cao 80 - 90%, nhiệt độ ban đêm khá thấp từ 22 - 25oC nên trời có lúc se lạnh, ban ngày cao nhất cũng chỉ từ 29 - 32oC, gần sáng có sương mù xuất hiện với mật độ khá dày, có lúc kéo dài đến trưa chiều.

Trong 5 ngày tới, mực nước các vùng hạ lưu sông ở miền Nam lên nhanh theo triều cường , đỉnh triều vượt mức báo động (BĐ) 1, có thể gây ngập ở vùng trũng thấp.

Ngày 10.8, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh so với tuần qua do triều cường đầu tháng bảy âm lịch. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đến ngày 15.8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,8 m (trên BĐ1 0,3 m); tại Châu Đốc lên mức 3,2 m (trên BĐ1 0,2 m); các trạm cuối nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ1, BĐ2. Vùng hạ lưu, mực nước cao nhất trong đợt này ở mức xấp xỉ hoặc thấp dưới BĐ1 khoảng 0,03 - 0,07 m tại các trạm Cần Thơ (Sông Hậu) và Mỹ Thuận (Sông Tiền); Các trạm Long Xuyên (Sông Hậu), Cao Lãnh (Sông Tiền) cao hơn BĐ1 khoảng 0,1 - 0,15 m. Khu vực nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên nước lên chậm đến cuối tháng 8.

Thời tiết bất lợi cho sản xuất vụ thu đông. Miền Bắc lũ lụt ngập úng kéo dài nên nhiều đối tượng gây hại, đáng quan tâm nhất là bệnh lùn sọc đen trên các trà lúa đang đẻ nhánh.