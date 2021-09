Thừa Thiên - Huế dùng robot phục vụ công tác chống dịch Covid 19

Công an Thừa Thiên - Huế tặng trang thiết bị y tế cho công an Đồng Nai, Bình Dương Thiết bị y tế được trao tặng Công an Đồng Nai Q.P Ngày 2.9, chuyến xe nghĩa tình chi viện cho miền Nam của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có mặt tại các đơn vị phòng chống dịch, bệnh xá công an các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Tại đây, đại điện Công an Thừa Thiên - Huế trao tặng 1.400 khay thử xét nghiệm, 10 máy tạo oxy 5 lít, 1.000 bộ chống dịch vô trùng, 5.000 khẩu trang y tế … cùng một số thiết bị, vật tư y tế khác với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng để các cán bộ, chiến sĩ công an hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai chống dịch Covid-19. Kinh phí được trích từ nguồn tự nguyện đóng góp 1 ngày lương của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và sự ủng hộ của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền (Hà Nội). Dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ủng hộ 1 tỉ đồng gửi tặng bà con đồng hương Thừa Thiên - Huế đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.