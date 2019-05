Tỉ phú USD mời người Việt lên siêu du thuyền 'nhậu bình dân' mừng Tottenham vào chung kết

Sân tennis và 'khách sạn 6 sao' trên du thuyền

Sau một đêm không ngủ khi Tottenham Hotspur có cuộc lội ngược dòng thần thánh vượt qua Ajax vào chơi trận chung kết UEFA Champions League 2019, tối 9.5, tỉ phú người Anh Joe Lewis (chủ CLB Tottenham Hotspur) đã tổ chức một bữa tiệc cocktail ăn mừng trên chiếc siêu du thuyền 150 triệu USD đang neo đậu tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Thông qua ông Huỳnh Văn Sơn (Chủ tịch Công ty Ngôi Sao Biển - Đơn vị chủ đầu tư chợ đêm Phú Quốc), ông Joe Lewis trân trọng mời một số vị khách Việt Nam mà ông từng gặp gỡ trước trận đấu Tottenham - Ajax (ngày 8.4 – PV) lên du thuyền dự tiệc.

Trong các vị khách có một vài chủ doanh nghiệp, chủ nhà thùng Đại Đức, người đã tặng nước mắm Phú Quốc cho ông Joe Lewis vào tối hôm trước.

Khá bất ngờ khi phóng viên Báo Thanh Niên, tờ báo duy nhất đã có cuộc phỏng vấn tỉ phú người Anh trước trận bán kết lượt về kịch tính giữa Ajax – Tottenham được mời.

Chiếc siêu du thuyền từng giành được giải thưởng “The World Superyacht Award 2018” và “Boat International Design & Innovation Award 2018”

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, cano đưa đoàn khách từ cảng An Thới xuất phát ra du thuyền đang neo đậu cách bờ biển khoảng 2 km về hướng Nam. Mọi người đều háo hức đặt chân lên siêu du thuyền đã giành được giải thưởng “The World Superyacht Award 2018” và “Boat International Design & Innovation Award 2018” – tức giải thưởng Siêu du thuyền thế giới năm 2018 và giải thưởng giá trị về thiết kế và sáng tạo.

Khoảng 18 giờ 45, chiếc cano đã tiếp cận chiếc du thuyền lung linh đang đậu trên biển. Nhân viên đứng trên Aviva ra dấu cho cano đi về mé bên phải siêu du thuyền này. Ngay lập tức một cánh cửa rộng khoảng 9m bên hông du thuyền được mở ra.

Đứng đón khách ngay ở cánh cửa này là thuyền trưởng của con tàu Aviva. Theo quan sát ngay phía sau cánh cửa là khoang để hàng chục cano cứu sinh, mô tô nước jetski…. Vị thuyền trưởng niềm nở đón khách hướng dẫn một số quy tắc trên tàu. Đó là tuyệt đối không được... chụp ảnh, quay phim khi chưa có sự cho phép.

Ngay sau đó, thuyền trưởng dẫn đoàn khách đi thăm các tầng của siêu du thuyền. Đầu tiên là hầm máy, tại đây một kỹ sư đang túc trực. “Đây là khu vực giúp cho mọi thứ trên tàu vận hành trơn tru trên suốt hành trình vòng quanh thế giới”, thuyền trường của Aviva nói.

Điểm tham quan tiếp đến là một khu vực tập luyện thể thao chuyên nghiệp bao gồm một sân tennis, nơi có hai vận động viên được giới thiệu là những người chơi chuyên nghiệp đang tập luyện. Ngay phía trên của sân tennis là phòng tập gym lớn. Cạnh khu vực thể thao là khu vực các phòng xông hơi, massage, spa… Nơi được mô tả là sẽ giúp mọi người thư giãn, hồi phục thể lực để sau đó làm việc tốt hơn.

Tầng tiếp đến là khu vực phòng xem phim gia đình rộng cả trăm mét vuông. Hai vách phòng là những tấm kính trong suốt để có thể thấy được view toàn cảnh bên ngoài. Nơi này còn trưng bày một cây đàn Piano màu vàng đồng, bàn đặt cây đàn được thiết kế với các đường cong nghệ thuật.

Kế bên đó là một khu vực trưng bày hình ảnh gia đình của tỉ phú Joe Lewis, một số bức tranh quý giá cũng được treo tại đây.

Không gian bữa tiệc trên tàu, nơi có ti vi chiếu lại trận đấu đầy cảm xúc của Tottenham

Rời phòng chiếu phim gia đình, khách được đưa đi tham quan các phòng ngủ dành cho khách của tàu. Tất cả khách mời đều ngỡ ngàng trước nội thất sang trọng, thiết kế tinh tế của những căn phòng. Một chiếc giường rộng màu trắng, nhìn ra vách phía trước là chiếc ti vi siêu mỏng âm vào vách. Cạnh đó một cánh cửa mở hờ là khu vực phòng tắm, xông hơi, vệ sinh… “Căn phòng này như một phòng trong khách sạn hạng sang 5 sao vậy”, một vị khách thốt lên. “Không, tôi nghĩ nó ở đẳng cấp 6 sao thì đúng hơn”, vị thuyền trưởng Aviva vui vẻ đáp lại. Những vị khách Việt Nam được mời lên siêu du thuyền, được chiêu đãi thịnh soạn

Dọc đường đi, những nhân viên phụ trách các khu vực phòng, kể cả những người đang làm việc đều bước ra gửi lời chào thân thiện đến các vị khách càng làm cho chuyến viếng thăm thêm trang trọng.

Điểm đến tiếp theo là khu vực làm việc của tỉ phú Joe Lewis, một khu vực được thiết kế giống như một văn phòng làm việc hiện đại trên các cao ốc. Phòng làm việc của ông Joe Lewis được thiết kế với view toàn cảnh nhìn ra bên ngoài, một chiếc bàn làm việc hình bầu dục lớn đặt hơi xéo về góc trái căn phòng, ở giữa là một dãy các máy tính, sổ sách, giấy tờ. Trên vách phía đối diện là vài màn hình LCD lớn. Vách phía bên phải là tấm bảng ghi nhớ công việc.

“Nơi này tất nhiên như một văn phòng bởi tỉ phú Joe Lewis vẫn làm việc mỗi ngày. Và các bạn biết đó, để có được thành công cũng như sở hữu một đội bóng lọt vào chung kết Cup C1, ông Joe luôn phải làm việc rất chăm chỉ”, thuyền trưởng Aviva nói.

Ra khỏi nơi làm việc của tỉ phú người Anh, khách mời được dẫn lên tầng điều khiển của chiếc siêu du thuyền. Một nhân viên đang trực tại đây tiến lại chào khách. Khu vực điều khiển là hệ thống điện tử tự động, được thiết kế hình vòng cung, bên trên là những màn hình rada, tín hiệu vệ tinh. Nhìn chung khu vực này, giống phòng điều khiển của các phi thuyền trong phim... khoa học viễn tưởng.

Thuyền trưởng của Aviva cho biết: “3 tháng trước chúng tôi đang neo đậu ở Mỹ và suốt hành trình nửa vòng trái đất tới Phú Quốc, chúng tôi đã dừng chân ở rất nhiều điểm đến tuyệt vời trên thế giới. Nhưng nếu di chuyển liên tục thì chiếc du thuyền này chỉ mất 2 tháng là có thể đi trọn 1 vòng trái đất”.

Bữa tiệc thịnh soạn

Cabin cũng chính là điểm tham quan sau cùng trước khi mọi người được mời xuống tầng 3, sảnh lớn hướng ra mũi du thuyền để dự tiệc cocktail.

Tại đây, 4 chiếc bàn tròn để thức ăn với ghế nệm sofa bo vòng cung rất sang trọng. Rất nhiều thức ăn được đầu bếp của siêu du thuyền chuẩn bị được trưng bày bắt mắt trên bàn. Phía ngoài là một chiếc bàn đứng bầu dục, để các loại rượu mạnh Bombay Sapphire, Captain morgan, Chivas, Vodka... cùng nhiều loại rượu vang. Kế đó là xô để ướp lạnh các loại bia thượng hạng như Budweiser, Bud Light, Pilsner, Peroni…

Thuyền trưởng mời mọi người cùng bắt đầu buổi tiệc, khách được mời thưởng thức các loại bia, thức ăn được các nhân viên bưng lại mời từng khách. Khoảng 10 phút khi tiệc bắt đầu, tỉ phú Joe Lewis xuất hiện tươi cười chào mọi người. Ông thân thiện tiến lại bắt tay từng khách và nói lời chào mừng đến với con tàu của mình.

Rất nhiều thức ăn được đầu bếp của siêu du thuyền chuẩn bị được trưng bày bắt mắt trên bàn Các loại thức uống được chuẩn bị chu đáo Không gian sang trọng của bữa tiệc trên siêu du thuyền Những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đẹp mắt

Tỉ phú Joe Lewis mê mẩn Phú Quốc nên sẽ lên chợ đêm lần nữa

Vừa nhâm nhi ly rượu vang tỉ phú Joe Lewis nói với PV Thanh Niên: “Thật tuyệt khi có thể gặp những người bạn thân thiện ở đây trong một ngày trọng đại của Spurs (tên gọi khác của Tottenham Hotspur - PV)”.

Nhìn về phía màn hình ti vi lớn đang chiếu lại trận đầu giữa Ajax và Tottenham Hotpur rạng sáng 9.5, PV Thanh Niên hỏi vị tỉ phú về cảm xúc của ông sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. “Mọi người ở đây ăn mừng như phát điên. Một trận cầu quá cảm xúc, không thể diễn tả được. Và tôi đã không thể ngủ thêm được cho đến giờ”, tỉ phú Joe Lewis nói vẫn còn đầy phấn chấn.

Bận công viện nên ông Huỳnh Văn Sơn, Chủ tịch Công ty Ngôi Sao Biển (Đơn vị chủ đầu tư chợ đêm Phú Quốc), người kết nối buổi tham quan của tỉ phú Joe Lewis trước đó đã không thể lên du thuyền dự tiệc. Tuy nhiên ông Sơn đã rất chu đáo khi nhờ ông Phạm An, Chủ nhà hàng Sài Gon Hub, Chợ đêm Phú Quốc (một trong những khách của buổi tiệc) gửi tặng ông Joe Lewis một bức ảnh ông đang du ngoạn chợ đêm vào tối hôm trước với dòng chữ “For the best moment at Phu Quoc Nightmarket, Viet Nam” (tạm dịch: Cho khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại Chợ đêm Phú Quốc, Việt Nam - PV).

Rất vui khi nhận được món quà là bức ảnh do PV Thanh Niên chụp chính mình, tỉ phú Joe Lewis tâm đắc cho biết, đó quả thật là khoảnh khắc không thể quên bởi chỉ vài giờ sau đó, đội bóng Tottenham của ông đã thắng Ajax không thể kịch tính hơn để chạm 1 tay vào cúp bạc UEFA Champions League mùa này.

Có lẽ cảm động với tình cảm của những người dân đảo ngọc, ông Joe Lewis cho biết, sẽ trở lại Chợ đêm Phú Quốc vào tối nay (10.5 – PV). Ông nói với PV Thanh Niên: “Tối mai chúng ta gặp lại nhau ở chợ đêm nữa nhé. Tôi sẽ trở lại đó để tặng món quà nho nhỏ cho những người bạn Phú Quốc”. Nghe chúng tôi nói, lịch trình ngày mai phải trở lại TP.Cần Thơ, ông Joe Lewis liền nói: “Ồ tôi biết nơi đó, phải thành phố nằm bên sông Mê Kông?Đó cũng là điểm đến thú vị với chúng tôi, tôi rất thích khung cảnh sông nước và chợ nổi ở đó”.

Sau khoảng 20 phút đứng dự tiệc cùng khách mời, tỉ phú Joe Lewis một lần nữa chúc mọi người có buổi tiệc ngon, buổi tối tuyệt vời trên chiếc du thuyền của ông trước khi đi vào phía bên trong cánh cửa.

Sau bữa tiệc, khoảng 20 giờ 30, cả đoàn khách được hướng dẫn xuống lại cano để về lại cảng An Thới (TT. An Thới, H. Phú Quốc). Đích thân thuyền trưởng của Aviva và 2 nhân viên khác thay mặt ông chủ siêu du thuyền cũng như đội bóng Tottenham Hotspur ra vẫy tay tạm biệt đoàn khách về lại đảo ngọc.