Tiểu thương Sài Gòn làm mặt nạ chống Covid-19 lên báo quốc tế: 'Chúng tôi luôn bên bạn!'

Hình ảnh nhóm thiện nguyện tỉ mỉ làm mặt nạ ngăn giọt bắn đã được The New York Times, US News, Yahoo News và cả The Chronicle Herald (Canada) đồng loạt đăng lại từ Reuters. Điều đó khiến các chị tiểu thương vô cùng bất ngờ và cho rằng đây chỉ là hành động xuất phát từ tâm và lòng biết ơn đối với y, bác sĩ VN.

Tỉ mỉ từng công đoạn

Sau nhiều ngày ấp ủ và thí nghiệm rất nhiều mẫu khác nhau, được sự hỗ trợ tài chính từ người có nick Mèo Con, chị Linh và nhóm thiện nguyện Xuân Yêu Thương tiến hành làm mặt nạ ngăn giọt bắn với số lượng lớn tặng cho y, bác sĩ tại các bệnh viện.

Chị Linh và chiếc mặt nạ với thông điệp từ cả 2 phía" bác sĩ - bệnh nhân để chiến đấu chống dịch Covid-19 Reuters

Để cho ra được mẫu thiết kế cuối cùng, chị Linh xem các báo cáo truyền thông của các bác sĩ ở Mỹ và hỏi ý kiến một người bạn làm y tá bên đó để hoàn thiện.

“Ở nước ngoài người ta làm mặt nạ để dùng một lần, còn nước mình còn khó khăn nên mình đầu tư vào chất liệu có thể sử dụng nhiều lần”, chị nói. Chị Linh cho hay công đoạn đầu tiên là cắt tấm PET nhựa, rồi gửi cho một người bạn may viền vải.

Sau đó, những tấm PET được chuyển đến nhà chị Võ Thị Mỹ Linh (45 tuổi, thành viên của nhóm) để mọi người chia nhau dán khẩu hiệu lên mặt trước, cắt miếng mút xốp dán lên mặt trong. Mặt nạ dài 40 cm, rộng từ 22,5 - 24 cm. Chị Linh đã thử nghiệm rất nhiều kích thước khác nhau để đảm bảo yêu cầu có thể xoay đầu thoải mái mà không bị vướng nhưng vẫn đủ rộng che chắn hết mặt. Chị Linh rất kỹ tính lựa chọn nguyên liệu.

“Miếng mút xốp cũng quan trọng, phải vừa êm đầu vừa đảm bảo được sự thông thoáng, thấm mồ hôi và có cả than hoạt tính. Mặt nạ có một hạn chế là khi bác sĩ mang lâu sẽ bị hơi sương (hơi thở ra kiểu phủ lớp mờ) nên mình phải kỹ. Ở nước ngoài chủ yếu làm bằng máy và công nghệ còn mình thì chủ yếu là thủ công tỉ mỉ”, chị Linh kể.

Nhóm chị Linh tich cực sản xuất để tặng các bác sĩ tuyến đầu Lê Hồng Hạnh

“Chống covid-19, chúng tôi luôn bên bạn”

Chỉ trong vòng một tuần từ khi bắt đầu, nhóm của chị Linh đã làm và trao 1.400 mặt nạ cho bệnh viện dã chiến ở Củ Chi và Cần Giờ, Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Chợ Rẫy... Đợt tới nhóm dự định sẽ trao cho Bệnh viện Ung bướu và một số nơi khác.

“Cảm ơn những người hùng thầm lặng. Xin đặt trọn niềm tin vào các y bác sĩ, VN nhất định sẽ chiến thắng dịch Covid-19”, nhóm thiện nguyện xúc động khi nhắc đến những người tuyến đầu chống dịch. Thông điệp “Chống đại dịch Covid-19. Hãy vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn” được dán ở mặt trước.

Chia sẻ ý nghĩa thông điệp, anh Trần Ngọc Ân (45 tuổi, trưởng nhóm) cho biết thứ nhất thông điệp như lời cảm ơn đến các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Cụm từ “chúng tôi” nghĩa là người dân luôn là hậu phương vững chắc. Thứ hai, khi bác sĩ đeo mặt nạ, bệnh nhân là những người đọc được dòng chữ đó sẽ cảm thấy đó là “lời hứa” mà các y bác sĩ gửi đến họ để luôn an tâm.

Chị Quách Mỹ Linh bật mí thêm: “Như một chiến sĩ ra chiến trường cần một tấm khiên thì trong đại dịch Covid-19 bác sĩ cũng cần mặt nạ ngăn giọt bắn để bảo vệ mình. Khi xong có thể lau rửa sạch sẽ, sát khuẩn và sau này có thể tái chế vì làm bằng chất liệu PET thân thiện môi trường”. Chị Linh nói thêm: hiện tại, mỗi ngày quyên góp được bao nhiêu thì nhóm làm bấy nhiêu và phát xuyên suốt mùa dịch. Nhóm mong muốn mở rộng quy mô và nếu được sẽ chuyển số mặt nạ sau này (nếu làm nhiều) cho cả các y, bác sĩ ở nước ngoài.

Trao cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 Ảnh: NVCC

“Nhóm luôn sẵn sàng bỏ công ra để làm mặt nạ chống Covid-19 ngăn giọt bắn và gửi đi nước ngoài nếu các bệnh viện ở bất kỳ đâu có nhu cầu sử dụng để góp phần chống dịch Covid-19 nếu có nguồn tài trợ”, chị Linh cho hay.