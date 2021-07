TP.HCM hôm nay nắng nóng, người dân đề phòng mưa nhiều vài ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm qua, TP.HCM, Nam bộ đã có một ngày nắng nhiều, ít mưa, tiết trời nóng bức và diện nắng nóng cũng mở rộng hơn 24 giờ trước. Mưa xảy ra vài nơi vào chiều, chiều tối, chủ yếu mưa nhỏ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 35oC, cao nhất khu vực là Biên Hòa (Đồng Nai) 36oC. Các tỉnh thành có nhiệt độ trên 35oC là Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bến Tre. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm 24 - 28oC, riêng Rạch Giá 28.6oC.

oC, Tân Sơn Nhất cao nhất 35oC. Nhiệt độ thực tế cảm nhận có thể cao hơn từ 2 - 4oC do các yếu tố đô thị như: nhiệt tỏa ra từ máy lạnh, phương tiện giao thông,... Riêng TP.HCM hôm qua trời cũng nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông cũng chỉ xảy ra vài nơi, chủ yếu mưa rào nhẹ. Nhiệt độ tại Nhà Bè cao nhất 35.3C, Tân Sơn Nhất cao nhất 35C. Nhiệt độ thực tế cảm nhận có thể cao hơn từ 2 - 4C do các yếu tố đô thị như: nhiệt tỏa ra từ máy lạnh, phương tiện giao thông,...

Hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục dần lên phía bắc. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, dù là mùa mưa nhưng TP.HCM vẫn có những đợt nắng nóng xuất hiện Ảnh: Ngọc Dương oC, có nơi trên 35oC. Dự báo thời tiết Nam bộ tiếp tục ít mưa, nắng nhiều. Chiều, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to tại các khu vực như Bình Phước, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và An Giang. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng và nóng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33 - 35C, có nơi trên 35C.

Từ 48 giờ đến 10 ngày tới, dự báo vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng dần về phía đông nam. Thiết lập rãnh áp thấp có trục qua khu vực giữa biển Đông nối với một vùng xoáy thấp hoạt động mạnh dần, tới khoảng 11.7 suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động ổn định.

Gió mùa tây nam hoạt động ổn định trong 24 giờ đầu, sau tăng dần cường độ và hoạt động mạnh trong khoảng từ ngày 6 - 10.7. Từ 11.7 giảm dần cường độ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, ngày 3.7 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ 4.7 mưa gia tăng. Ngày 4.7 và 11 - 12.7, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào vài nơi. Từ 5 - 10.7 tiết trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.