Vì sao người Sài Gòn cảm thấy nắng nóng rát da từ sáng sớm?

3 ngày trở lại đây, người dân TP.HCM ra đường từ 7 giờ sáng đã cảm thấy nắng nóng khó chịu, rát da nếu không che chắn cẩn thận. Chiều qua trời có mưa xíu nhưng đến sáng nay trời vẫn hầm hập. Thông thường, từ 11 giờ đến 15 giờ chiều mới là giờ nắng cao điểm trong ngày. Chen chân trong dòng xe đông đúc giờ cao điểm sáng buổi sáng, kèm nắng oi bức khiến nhiều người mồ hôi nhễ nhại.

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mấy ngày qua, tầng thấp áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam, trên cao áp cao tây Thái Bình Dương có trục ngay ở khu vực Trung bộ hoạt động mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ngày 24.3 tại khu vực Nam bộ là 37,5oC, Nhà Bè (TP.HCM) 35,3oC (khu vực trung tâm thường cao hơn). Nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ ngày 23.3 là 38,2oC (Biên Hòa - Đồng Nai) - đây cũng là nhiệt độ cao nhất đo được ở Nam bộ từ đầu năm đến hiện tại.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần mặc áo chống nắng, đeo kính mát và đội mũ khi ra đường để bảo vệ sức khỏe Ảnh: Ngọc Dương

Theo chuyên gia khí tượng, trời hầm, người dân cảm thấy oi bức, khó chịu do một số nơi có nhiễu động gió đông trên tầng cao gây mưa nhỏ.

oC, miền Tây 33 - 35oC. Chiều tối một vài nơi có mưa rào và dông, lượng mưa nhỏ đến vừa. Thời tiết hôm nay , áo cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực trung Trung bộ hoạt động mạnh. Thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với các tỉnh Đông Nam bộ và cục bộ ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh Đông Nam bộ phổ biến trong khoảng 34 - 36C, miền Tây 33 - 35C. Chiều tối một vài nơi có mưa rào và dông, lượng mưa nhỏ đến vừa.

Dự báo từ 48 giờ đến 72 giờ tới, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung Trung bộ xu hướng nâng trục lên phía bắc và suy yếu dần. Những nhiễu động gió đông trên cao khu vực còn tồn tại.

Thời tiết Nam bộ ngày nắng, nắng nóng tại các tỉnh Đông Nam bộ có xu hướng thu hẹp dần. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ từ 34 - 36oC, có nơi trên 36oC, miền Tây từ 32 - 35oC.

Khoảng từ ngày 26.3 trở đi, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc, suy yếu dần, nắng nóng giảm chỉ còn xảy ra vài nơi với Đông Nam bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, các tỉnh Nam bộ, bao gồm TP.HCM có chỉ số UV cực đại duy trì ở mức nguy hại rất cao trong cả 3 ngày tới. Cụ thể, chỉ số UV cực đại dự báo ở mức 10 - 11.