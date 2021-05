TP.HCM vẫn nắng nóng dù đã vào mùa mưa, liệu có bất thường?

oC, Nhà Bè 34.4oC. Điều này khiến nhiều người thắc mắc vì sao nhiệt độ lại cao như vậy dù đã bước vào mùa mưa. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM hôm nay khá nắng nóng , nhất là ở khu vực nội thành. Nhiệt độ đo được tại Tân Sơn Nhất có lúc lên đến 37C, Nhà Bè 34.4C. Điều này khiến nhiều người thắc mắc vì sao nhiệt độ lại cao như vậy dù đã bước vào mùa mưa.

Cụ thể, về thời tiết đã qua, đơn vị này cho biết, rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Rãnh áp thấp có trục khoảng 5-8 độ vĩ bắc suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua hạ trục xuống phía nam qua Trung Trung bộ, suy yếu và rút ra phía đông.

Thời tiết Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng gia tăng và xảy ra diện rộng ở Đông Nam bộ, Miền Tây cục bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp có mưa ở diện rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực Nam bộ tăng từ 1-3 độ, phổ biến từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC, cao nhất Đông Nam bộ tại Sở Sao 36.6oC (tăng so với 24 giờ trước 2.7oC), cao nhất Miền Tây là tại Vị Thanh 36.2oC (tăng 1.9oC so với 24 giờ trước).

Nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ từ 0.5 - 1oC, phổ biến từ 25 - 27oC, Đông Nam bộ có nơi dưới 25oC, thấp nhất tại Tà Lài 23.5oC độ. Riêng Vũng Tàu 28.5oC.

Nắng nóng tháng 5 năm nay không có gì bất thường so với mọi năm Ảnh: Ngọc Dương TPHCM ít mây, ngày nắng, nội thành có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông ở phía bắc và phía tây, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 37oC, Nhà Bè 34.4oC. Thấp nhất về đêm và sáng 27 - 28oC.

Dự báo xu thế diễn biến thời tiết từ trưa đến chiều ở TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ, miền Tây: Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu, trục hạ dần xuống phía nam và rút ra phía đông.

oC, có nơi trên 36oC. Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng diện rộng ở Đông Nam bộ, miền Tây có nơi nắng nóng, chiều và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, đêm ít mưa. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36C, có nơi trên 36C.

Trong 2 - 3 ngày tới, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu và rút ra phía đông, trục qua Trung Trung bộ, sau đến ngày 12.5 nâng dần trục lên phía bắc.

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

"Người dân TP.HCM cảm thấy nắng nóng dù đã vào mùa mưa không có gì bất thường, so với nhiệt độ tháng 5 theo dõi trong các năm gần đây, số liệu này không có biến động nhiều", Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận xét.