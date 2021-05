TP.HCM mưa to giữa trưa: Khu trung tâm trời tối đen, TP.Thủ Đức ngập

Theo ghi nhận, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), Hai Bà Trưng (Q.1), Võ Thị Sáu (Q.3),... nhiều người đi đường vội vàng tấp vào lề để mặc áo mưa, một số người khác không mang theo áo mưa phải tìm mái hiên đứng đợi mưa ngớt.

Đến 14 giờ, đường Phạm Văn Đồng đoạn gần giao lộ Tô Ngọc Vân cũng bị ngập nước, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm.

Trả lời Thanh Niên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, cơn mưa trưa nay ở TP.HCM là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ Bắc tiếp tục nâng trục lên phía Bắc. Gió Tây Nam tăng dần cường độ. Trận mưa này còn kéo dài, tuy mưa không lớn nhưng kéo dài.

Tính đến 14 giờ, lượng mưa đo được tại Thủ Đức là 90.6mm, Cát Lái 67.2mm, Dĩ An 68mm (mưa to). Đến gần 15 giờ, mây đen vẫn tiếp tục che phủ trên nhiều quận trung tâm kèm sấm, chớp.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ Bắc tiếp tục nâng trục lên phía Bắc. Gió Tây Nam tăng dần cường độ.

Dự báo thời tiết Nam bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây. Ngày mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ 2 - 7 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển, từ khoảng ngày 23 - 24.5, áp thấp nóng phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc, sau đó đầy dần lên. Khoảng ngày 26 - 27.5, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại.

Rãnh áp thấp ở phía Nam sẽ tiếp tục nâng trục lên phía Bắc; khoảng từ ngày 23 - 26.5, rãnh áp thấp hoạt động mạnh có trục qua Nam Trung bộ. Gió Tây Nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và ổn định.

Chuyên gia thời tiết nhận định trận mưa này sẽ còn kéo dài Ảnh: Độc Lập

Dự báo thời tiết Nam bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Nhất là giai đọan 23 - 26.5 khả năng mưa vừa, mưa to sẽ gia tăng hơn, phổ biến mưa niều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Riêng ngày mai (23.5), người dân TP.HCM nên tranh thủ đi buổi sáng và chiều, về chiều tối khả năng cao có mưa dông.