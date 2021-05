TP.HCM, Nam bộ mưa rào và dông buổi chiều tối

Sau buổi sáng nắng rát da, đến đầu giờ chiều 19.5, một số quận, huyện ở TP.HCM có mây đen kéo đến, trời nhanh chóng chuyển mưa rào . Lượng mưa không quá lớn, diễn ra trong khoảng 10 - 15 phút, trời tạnh ráo trở lại.

Đến chiều tối, mây đen vẫn tiếp tục che phủ nhiều quận, huyện, sấm chớp xuất hiện ở một số khu vực.

oC, có nơi trên 35oC, cảm giác oi bức khó chịu xảy ra vào trưa cũng như chiều. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay hầu hết khu vực Nam bộ đều có thời tiết tốt, nắng xuất hiện sớm và trải đều trên khu vực, vì vậy nhiệt độ ngày lại có xu hướng tăng nhẹ, nhiệt độ trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng từ 33 - 35C, có nơi trên 35C, cảm giác oi bức khó chịu xảy ra vào trưa cũng như chiều.

Buổi chiều, đối lưu sẽ phát triển trở lại và gây mưa dông ở trên ½ diện tích khu vực, mưa tập trung nhiều ở khu vực các tỉnh miền Tây, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông nguy cơ còn xuất hiện gió giật mạnh, lốc, sét.

oC. Theo đơn vị này, đêm nay thời tiết mát mẻ, miền Tây mưa giảm hẳn, Đông Nam bộ có mưa vài nơi, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 24 - 26C.

Trong cơn mưa rào, người dân cần đề phòng có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh Ảnh: Độc Lập

Lý giải nguyên nhân cơn mưa rào trưa và chiều tối nay ở TP.HCM, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, chủ yếu là do rãnh thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ Bắc, mấy ngày tới đây mưa tăng lên, cũng chủ yếu do rãnh này, nâng dần trục lên phía Bắc. Mưa vào buổi chiều tối trong mùa mưa ở Nam bộ là hiện tượng bình thường.

Chuyên gia thời tiết dự báo thời tiết Nam bộ: Các tỉnh Đông Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và chiều tối có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa; miền Tây nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Nhiệt độ cao nhất ít thay đổi, phổ biến từ 32 - 35oC trên toàn khu vực Nam bộ, riêng Vị Thanh 35,4oC và riêng các tỉnh ven biển miền Tây giảm khoảng 1 - 2oC. Nhiệt độ thấp nhất ít thay đổi, phổ biến từ 24 - 27oC, riêng tại Tà Lài 23,2oC.

oC, Nhà Bè 32,7oC, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng dao động 26 - 27oC. Dự báo thời tiết khu vực TPHCM: mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 34C, Nhà Bè 32,7C, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng dao động 26 - 27C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đầu giờ chiều ngày hôm nay, mây đối lưu phát triển gây mưa rào cho một số tỉnh như Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, riêng các tỉnh phía nam miền Tây có mưa rào từ trưa như Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu… có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to như Phú Tân - Cà Mau 127mm, Cái Nước - Cà Mau 52,2mm, Vĩnh Điền - Kiên Giang 38,8mm, Trà Cú - Trà Vinh 26,4mm…

24 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại và mở rộng về phía Đông Nam. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ Bắc tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, gió Tây Nam thiết lập trên các vùng biển phía Nam.

Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai các tỉnh Đông Nam bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh miền Tây đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm nhẹ. Thấp nhất đêm nay từ 23 - 26oC, cao nhất ngày mai từ 30 - 33oC.