TP.HCM mưa to kéo dài cả buổi sáng, dự báo có mưa trong 2 - 3 ngày nữa

Sáng nay (25.5) TP.HCM có mưa vừa và dông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7 - 9 giờ tại: Cát Lái 82,4mm, Củ Chi 59,6mm, Nhà Bè 68,8mm, Tam Thôn Hiệp 36,4mm, Bình Chánh 31mm, Phạm Văn Cội 17,8mm, Lê Minh Xuân 16mm, Thủ Đức 11mm... (lượng mưa từ 50mm trở lên là mưa to ). Cơn mưa làm một số tuyến đường ngập nước như: Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh),...

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo trong 24 - 48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 11 - 14 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh. Gió Tây Nam trên khu vực Nam bộ có cường độ từ trung bình đến mạnh.

Thời tiết TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông trên diện rộng, có nơi mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật, đề phòng ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng, thấp.

Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng bị ngập nước Ảnh: Thanh Khương

Theo đơn vị này, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến ngày 27.5, sau đó mưa giảm. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam vẫn duy trì nên từ 28.5 đến 30.5, Nam bộ còn mưa rải rác, tập trung vào buổi chiều tối và đêm. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngoài TP.HCM, từ sáng sớm, mưa dông cũng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Nam bộ khác như: Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre,... Lượng mưa ghi nhận từ 7 - 9 giờ tại Phú Mỹ (Tiền Giang) 74,6mm, Bến Tre 86,4mm, Mỏ Cày 62,6mm, Thuận An (Bình Dương) 49mm, Tân Trụ (Long An) 37mm, Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) 28,6mm.

Tính đến 10 giờ 50 phút, lượng mưa đo được tại Mỏ Cày là 127 mm, TP Bến Tre ( Bến Tre) 105,4mm. (Trên 100mm là mưa rất to). Tại TP.HCM, lượng mưa đo được đến 10 giờ 50 phút tại nhiều trạm cũng gần đạt mức 100mm. Cụ thể, Cát Lái 91mm, Nhà Bè 80,4mm

Trong 24 - 48 giờ tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo các tỉnh Nam bộ có mưa rào xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ, cá biệt có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật. Đề phòng ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng, thấp.