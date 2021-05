TP.HCM tiếp tục mưa rào chiều tối, người dân đề phòng ngập

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ 12 giờ trưa nay, TP.HCM bắt đầu xảy ra mưa rào và dông ở huyện Củ Chi, Hóc Môn. Sau đó, vùng mưa mở rộng dần theo hướng tây bắc – đông nam xuống đến các khu vực khác ở trung tâm và phía nam thành phố, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ghi nhận đến 17 giờ như sau: Lê Minh Xuân: 59mm, Tri Tôn 57.4mm, Tam Thông Hiệp 50.2mm, Thủ Đức 47.6mm,...

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong chiều hôm nay (23.5) đến hết ngày 24.5.2021, khu vực TP.HCM chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 - 12 độ vĩ bắc tồn tại từ tầng thấp lên đến các tầng trên cao, xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc và hoạt động mạnh. Trường gió tây nam trên khu vực có cường độ trung bình đến mạnh.

oC", ông Quyết thông tin. "Trong chiều và chiều tối nay, TP.HCM sẽ có mưa, mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, thời gian mưa kéo dài nên còn cần đề phòng khả năng gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp, đô thị. Sau 19 giờ mưa giảm dần chỉ còn xảy ra ở diện rải rác. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 25 - 26C", ông Quyết thông tin.

Mưa xuất hiện ở TP.HCM từ 12 giờ trưa nay Ảnh: Độc Lập Dự báo ngày 24.5, trời nhiều mây, nắng gián đoạn, buổi sáng có mưa rào và dông vài nơi. Trưa, chiều tối có mưa, mưa rào diện rộng và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 31oC, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 25oC. Dự báo ngày 24.5, trời nhiều mây, nắng gián đoạn, buổi sáng có mưa rào và dông vài nơi. Trưa, chiều tối có mưa, mưa rào diện rộng và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 31C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 25C.

Ông Quyết nói thêm, ngày mai trời nhiều mây, ít nắng, có mưa bất chợt, mưa cũng sẽ xuất hiện từ buổi sáng và sẽ khả năng những cơn mưa với lượng lớn sẽ gia tăng hơn so với ngày hôm nay. Tuy nhiên, thời gian mưa nhiều vẫn xuất hiện vẫn về trưa, chiều tới tối và có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo mưa vẫn sẽ tiếp tục, lượng sẽ không lớn nhưng còn kéo dài tối nay (23.5) Ảnh: Đài KTTV NB Từ 2 đến 7 ngày tới, rãnh áp thấp tiếp tục hoạt động mạnh có trục đi qua Nam Trung bộ, gió mùa tây nam trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh. Từ khoảng ngày 27.5 rãnh áp thấp suy yếu đi, gió mùa tây nam duy trì trên khu vực Nam bộ. Từ 2 đến 7 ngày tới, rãnh áp thấp tiếp tục hoạt động mạnh có trục đi qua Nam Trung bộ, gió mùa tây nam trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh. Từ khoảng ngày 27.5 rãnh áp thấp suy yếu đi, gió mùa tây nam duy trì trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ: Trời nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Đề phòng mưa lớn gây ngập khu vực trũng thấp.

Từ 27.5 mưa có xu hướng giảm dần, từ 28 - 30.5 mưa chỉ còn xảy ra ở diện rải rác tập trung vào buổi chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, sét trong cơn dông.