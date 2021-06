TP.HCM mưa to ở trung tâm, quận Gò Vấp và TP.Thủ Đức

Từ 15 giờ, nhiều khu vực ở TP.HCM trời chuyển dông, mây đen phủ khắp khu vực, ít phút sau đó trời bắt đầu đổ mưa . Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, quan sát trên radar thời tiết nhận thấy mây đối lưu đang có xu hướng phát triển ở một vài nơi trên khu vực TP.Thủ Đức, Gò Vấp. Ngoài ra vùng mây đối lưu ở khu vực Long An đang có xu hướng di chuyển về TP.HCM.

Do đó, trong chiều nay, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho các khu vực Bình Chánh, TP.Thủ Đức, Gò Vấp, Nhà Bè; sau đó khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

"Mưa to chiều nay ở TP.HCM là do gió Tây Nam tăng dần cường độ. Mưa dông là mưa kèm dông, sấm sét, do đó người dân cần đề phòng trong cơn dông gió giật", đại diện Đài cho biết.

oC, một vài tỉnh thành có nhiệt độ trên 35oC như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang. Trước đó, trong buổi sáng, thời tiết TP.HCM, Nam bộ chủ đạo là nắng, cường độ nắng tăng dần về trưa với nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 - 35C, một vài tỉnh thành có nhiệt độ trên 35C như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang.

Từ 13 giờ trở đi, trời chuyển nhiều mây và nắng giảm dần. Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, mây đối lưu sẽ phát triển cục bộ, gây ra mưa rào và dông sớm nhất tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang và Cà Mau. Sau đó, mưa tăng dần về lượng và mở rộng sang khu vực ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Bạc Liêu.

Đường phố vắng người qua lại trong chiều mưa ngày giãn cách xã hội Ảnh: Vũ Phượng

Mưa tập trung nhiều nhất vào khoảng 15 giờ đến 19 giờ với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm/12giờ, riêng các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM, Long An và ven biển từ Tiền Giang đến Sóc Trăng có nơi mưa >30mm/12 giờ.

Sau 19 giờ mưa giảm dần và diện mưa thu hẹp còn vài nơi. Đến 21 giờ, thời tiết quay lại trạng thái tạnh ráo, mát mẻ trên toàn khu vực Nam bộ.