TP.HCM, Nam bộ có thể xuất hiện mưa dông giờ tan tầm

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, nguyên nhân chính gây mưa là do rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc có xu hướng nối với hoàn lưu cơn bão mạnh Surigae hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Nam bộ.

Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ, ngày trời nắng, chiều, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực dao động 32 - 35 độ C.