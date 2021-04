Sáng sớm TP.HCM mưa to, dông ở nhiều nơi; chiều tối nay dự báo mưa tiếp

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ dự báo trong chiều tối nay, 16.4, TP.HCM, các tỉnh Nam bộ có mưa dông. Thời gian mưa ngắn, tuy nhiên lượng mưa không nhỏ, thậm chí có nơi mưa vừa, mưa to (trên 8mm và trên 25mm trong vòng 12 giờ).

Đêm qua và sáng sớm nay, một vùng mây dông sau khi gây mưa cho ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp tục phát triển mạnh hơn và di chuyển đến TP.HCM gây ra mưa dông trên toàn thành phố.

Thậm chí, vùng mây này sau khi đi qua TPHCM vẫn còn khả năng gây mưa dông cho các tỉnh thành miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre…

Trong buổi sáng hôm nay (từ sau 7 giờ), những cơn mưa sẽ bớt dần và tạnh hẳn, nắng ấm xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành Nam bộ. Càng về trưa, nhiệt độ tăng nhanh và tiết trời nóng hơn, đỉnh điểm từ 12 giờ đến 15 giờ. Một vài khu vực như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Hậu Giang, An Giang vẫn sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C, còn lại các nơi khác nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.