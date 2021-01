TP.HCM, Nam bộ xuống 14,4 độ C lạnh kỷ lục 43 năm qua: 'Tin sai!'

Từ cuối năm 2020 đến nay, TP.HCM, Nam bộ liên tiếp đón những đợt không khí lạnh khiến người dân cảm thấy se lạnh vào sáng sớm và ban đêm. Mỗi đợt kéo dài 2-3 ngày, sau đó cách vài ngày lại đón đợt mới. Hôm qua (13.1), trời lạnh buốt kèm gió nhẹ, đến trưa tiết trời vẫn se se lạnh. Một số thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chia sẻ là qua là ngày lạnh kỷ lục trong 43 năm qua ở Nam bộ , thực hư thông tin này thế nào?

Hôm qua, nhiệt độ đo được ở trạm Tân Sơn Nhất là 19oC, tại Nhà Bè là 19,5oC. Đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa khô đến nay. Nhiệt độ tại Tà Lài (H.Tân Phú, Đồng Nai) xuống chỉ còn 14,4oC, Long Khánh (Đồng Nai) 15,9oC, Phước Long (Bình Phước) và Đồng Phú (Đồng Xoài, Bình Phước) 17oC, Sở Sao (Bình Dương) 17,6oC, Biên Hòa (Đồng Nai) 18oC,...

oC, tại TP.HCM oC, Tà Lài (Đồng Nai) 15,5oC. Sáng sớm nay 14.1, các tỉnh thành Nam bộ tiếp tục có tiết trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất sáng sớm hầu hết toàn khu vực dao động từ 17 - 20C, tại TP.HCM nhiệt độ thấp nhất sáng sớm là 19C, Tà Lài (Đồng Nai) 15,5C.

oC. Trong ngày hôm nay, thời tiết khá đẹp và lý tưởng cho mọi hoạt động ngoài trời khi trời ít mây, không mưa, sáng sớm se lạnh. Tiết trời vẫn khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 - 30C.

Về thông tin TP.HCM và một số tỉnh thành Nam bộ ngày 13.1 xuống 14,4oC là lạnh kỷ lục 43 năm qua, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết đây là thông tin chưa chính xác. Số liệu thống kê từ năm 1978 đến ngày 13.1.2021 cho thấy nhiệt độ thấp nhất ở một số khu vực Nam bộ như sau: Đồng Xoài 11,9oC (15.1.1980), Phước Long 13oC (30.1.1993), Long Khánh 12,1oC (30.1.1993), Biên Hòa 13,6oC (28.1.1993), Tân Sơn Hòa (TP.HCM) 16,4oC (25.12.1999), Mộc Hóa 15,7oC (25.12.1999),...

Vì vậy, ngày 13.1 nhiệt độ Nam bộ xuống 14,4oC ở Tà Lài (H.Tân Phú, Đồng Nai) chưa phải là mức lạnh kỷ lục trong 43 năm qua.