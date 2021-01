Sáng nay 17,7 độ C: Nam bộ, TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm 2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết hôm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển về phía nam nên TP.HCM, Nam bộ se lạnh , nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 20oC

Trong khi các tỉnh miền Bắc nước ta trời rét đậm, rét hại lan rộng, nhất ở vùng núi cao biên giới đã có băng giá và sương muối, thì khu vực các tỉnh Nam bộ đêm và sáng sớm trời lạnh ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở miền Tây như: Đồng Tháp, Kiên Giang với nền nhiệt độ dao động 19 - 20oC, các nơi khác trời hơi se se lạnh phổ biến 20 - 23oC. Sáng sớm có mù nhẹ và tan dần đến trưa.

Nhiệt độ thấp nhất đo được ở Phước Long, Đồng Xoài (Bình Phước) là 19oC, Tây Ninh 18,8oC, Long Khánh (Đồng Nai) 17,4oC, Biên Hòa (Đồng Nai) 19,8oC, Long Khánh (Đồng Nai) 17,4oC, Tà Lài (H.Tân Phú, Đồng Nai) 17,7oC, Sở Sao (Bình Dương) 19,5oC, Nhà Bè (TP.HCM) 21,5oC, Vũng Tàu 20,5oC.

Trưa chiều trời nắng nên nhiệt độ trong ngày có xu hướng nhích dần lên với 30 - 33oC, có nơi trên 33oC. Nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch khá cao là điều kiện thuận lợi cho các bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng ở người lớn và trẻ nhỏ.

Tiết trời khô hanh làm cho độ ẩm trong không khí xuống thấp nguy cơ cháy nổ rất cao ở khu dân cư, các cửa hàng, các chợ, vì thế mọi người cần đề phòng.