Vì sao bầu trời TP.HCM trắng đục những ngày cuối năm 2020?

Sáng sớm 29.12, người dân TP.HCM ra đường bất ngờ vì màu trắng đục che phủ khắp bầu trời, nhiệt độ cũng giảm nhẹ khiến tiết trời hơi lạnh. Trời mù, mặt trời mờ đục sau lớp sương khiến nhiều người nghĩ đến không khí của tết, của ngày cuối năm.

Từ Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) nhìn về giao lộ Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh) khoảng cách chỉ khoảng 300-400m nhưng không thể nhìn rõ màu xanh của lá cây. Tòa nhà cao tầng ngay giao lộ cũng mờ ảo sau màn sương.

Từ trên cầu Hoàng Hoa Thám bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, người đi đường cũng không thể nhìn rõ các tòa nhà cao tầng hướng Q.Bình Thạnh, tòa Landmark 81 thậm chí còn "biến mất". Người dân đi trên đường Hai Bà Trưng hướng về Công viên Lê Văn Tám cũng không nhìn rõ được tòa cao ốc ở hướng Q.1.

Không chỉ vậy, người dân còn thấy cay cay mắt khi lưu thông ngoài đường, liệu lớp mù này có phải là nguyên nhân?

Vì sao thấy lớp mù?

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, sáng nay nhiệt độ đo được tại Tân Sơn Nhất và các quận trung tâm là 23oC.

Cứ đến dịp cuối năm là bầu trời TP.HCM có nhiều ngày mù mịt Ảnh: Vũ Phượng Theo ông Quyết, áp cao lục địa hoạt động yếu ở phía nam nhưng có một bộ phận áp cao lạnh khác đã được tăng cường rất mạnh từ phía bắc. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nối với một vùng xoáy thấp trên khu vực nam biển Đông.

Mặc dù bộ phận áp cao lạnh tiếp sau còn chưa ảnh hưởng trực tiếp tới Nam bộ nhưng cường độ đợt sau này mạnh, tương tác với áp cao tồn tại trước đó làm cho sóng nhiệt (lạnh) khuếch tán xuống phía nam. Vì thế, một vài ngày tới nhiệt độ TP.HCM mới giảm rõ rệt, nhưng xu hướng đang có chiều giảm.

Phía bắc TP.HCM chịu tác động là áp cao, đây là trường phân kỳ làm cho các phần tử không khí hạn chế khuếch tán lên cao và ra xa, trong khi phía nam rãnh áp thấp đang tồn tại (rãnh thấp này là nơi hội tụ ẩm. Những yếu tố trên tạo ra điều kiện hơi nước, cộng bụi (sol khí) trong khí quyển tồn tại lớp sát đất, khó thoát lên cao và ra xa được, tạo nên lớp mù.

Mặt khác, trên ứng dụng PAM Air, chỉ số chất lượng không khí sáng nay ở TP.HCM có nhiều màu cam và đỏ (tương đương mức xấu và kém, gây ảnh hưởng đến sức khỏe ). Theo khuyến cáo của chuyên gia về sức khỏe, khi chỉ số AQI như thế này, người dân cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi ra đường như đeo khẩu trang, kính bảo vệ mắt.

Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía nam và từ tối nay sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc. Rãnh áp thấp xích đạo nâng trục nhẹ lên phía bắc do vậy thời tiết Nam bộ có khả năng sẽ chuyển mây, ngày nắng gián đoạn khiến cho nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Người dân đi đường cảm thấy cay mắt vì mù mịt Ảnh: Vũ Phượng

Tuy nhiên, mưa dông không tăng nhiều, cũng chỉ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, chủ yếu là mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất trưa nay trên toàn khu vực sẽ dao động từ 29-32oC, có nơi trên 32oC. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 20-24oC.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh tăng cường mạnh và khuếch tán sâu xuống phía nam, rãnh áp thấp xích đạo bị nén xuống phía nam. Thời tiết khu vực Nam bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm ít mưa. Nhiệt độ ngày ít thay đổi nhưng nhiệt độ thấp nhất ban đêm có khả năng giảm khoảng từ 1-3oC.

Như vậy vào dịp tết Dương lịch thời tiết khá đẹp, sáng sớm và đêm sẽ lặp lại tình trạng trời se lạnh, người dân khi ra đường cần mang bà con cần mang áo ấm. Trong kỳ nghỉ này, nếu bạn chọn đi du lịch thì có thể tới các tỉnh miền núi phía bắc vì khả năng cao sẽ có băng giá.

Thời tiết trên vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau các ngày nghỉ tết sẽ ít mưa, nhưng cần đề phòng gió mạnh, cấp 6-7, có thể giật cấp 8-9, ai sức khỏe yếu hoặc sợ sóng biển không nên đi tàu biển du lịch các đảo Phú Quý, Côn Đảo.

Xu thế những tháng đầu năm 2021, thời tiết không có gì biến động nhiều, các tỉnh bắc bộ sẽ rét, xuất hiện một số ngày rét đậm, rét hại. Năm nay cường độ không khí lạnh sẽ mạnh hơn các năm bình thường, có thểxuất hiện sương giá ở Sa Pa, Mẫu Sơn... các tỉnh Nam bộ trong đó có TP.HCM thì xuất hiện mưa trái mùa nhiều hơn.