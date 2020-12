TP.HCM xuống 20 độ C thấp kỷ lục năm 2020: Người Sài Gòn như thấy 'mùa đông'

Sáng sớm 22.12, người dân TP.HCM ra đường phải mặc áo khoác , choàng khăn, nhiệt độ thấp kèm theo gió nhẹ cảm thấy như "mùa đông" đang về, nhiều người nói với nhau, không cần đi Đà Lạt hay Hà Nội vì TP.HCM cũng được "thưởng thức" cảm giác se lạnh này.

Vì sao người dân cảm thấy lạnh?

oC - thấp nhất từ đầu năm đến giờ, đây là mức nhiệt đo được tại trạm Nhà Bè. Tại trạm Tân Sơn Nhất ngày hôm qua đo được 24oC thì nay chỉ còn 23oC, riêng khu vực Q.1 hôm qua là 23,3oC, sáng nay là 24,1oC. Nền nhiệt chung của các tỉnh Đông Nam bộ hôm nay cũng giảm so với hôm qua. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống chỉ còn 20C - thấp nhất từ đầu năm đến giờ, đây là mức nhiệt đo được tại trạm Nhà Bè. Tại trạm Tân Sơn Nhất ngày hôm qua đo được 24C thì nay chỉ còn 23C, riêng khu vực Q.1 hôm qua là 23,3C, sáng nay là 24,1C. Nền nhiệt chung của các tỉnh Đông Nam bộ hôm nay cũng giảm so với hôm qua.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, dù mức nhiệt ở khoảng 23oC ở khu trung tâm nhưng người dân vẫn cảm thấy lạnh vì nền nhiệt giảm so với hôm qua, trời có gió do hoạt động của trường gió đông bắc. Bên cạnh đó, áp thấp càng tiến vào gần bờ thì gió cũng có xu hướng mạnh lên một chút.

TP.HCM nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu năm đến giờ Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Hiện nay, bão số 14 đã giảm thành áp thấp và có xu hướng tiếp tục giảm, ngày mai còn giảm hơn nữa, vào đến gần bờ chỉ là vùng thấp, không ảnh hưởng gì đến TP.HCM nên người Sài Gòn thoải mái đi chơi Noel trong bầu không khí đẹp.

Theo ông Quyết, tiết trời se lạnh như thế này ở TP.HCM sẽ kéo dài đến qua tết âm lịch nhưng lạnh kéo dài theo từng đợt, mỗi khi không khí lạnh suy yếu thì nhiệt độ tăng nhưng khi có các đợt không khí lạnh khác thì nhiệt độ lại xuống.

Người dân TP.HCM cần lưu ý gì?

oC, sáng sớm se lạnh, buổi tối không mưa, nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Phó trưởng phòng Dự báo cho biết, thời tiết Nam bộ trong ngày 22.12 trở đi sẽ chuyển nhiều mây hơn, mưa có xu hướng tăng dần lên diện rảc rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đến dịp Noel từ 24 - 26.12 thời tiết TP.HCM phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33C, sáng sớm se lạnh, buổi tối không mưa, nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Sáng ra đường, người dân TP phải mặc áo khoác vì nhiệt độ thấp kèm gió thổi nhẹ Ảnh: Lê Ngọc Thảo Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1 giờ ngày 23.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ vĩ Bắc; 108,8 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Như vậy áp thấp nhiệt đới này (suy yếu từ bão số 14) đang có xu hướng giảm cường độ, sẽ không tác động trực tiếp đến thời tiết TP.HCM. Trong mấy ngày tới, ban ngày ít mây trời nắng, tối trời mát mẻ, không mưa, sáng sớm se lạnh.

oC nên gây cảm giác mệt mỏi, nhất là khi ở lâu ngoài trời, cần lưu ý mang áo ấm cho trẻ em đầu giờ sáng khi đến trường, để ý các thiết bị điện và cảnh giác với cháy nổ vì trời ít mưa, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ buổi trưa cao nên rất dễ xảy ra cháy, nổ... "Người dân TP.HCM cần lưu ý vì chênh lệch nhiệt độ sáng sớm với đầu giờ chiều khá cao 11-13C nên gây cảm giác mệt mỏi, nhất là khi ở lâu ngoài trời, cần lưu ý mang áo ấm cho trẻ em đầu giờ sáng khi đến trường, để ý các thiết bị điện và cảnh giác với cháy nổ vì trời ít mưa, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ buổi trưa cao nên rất dễ xảy ra cháy, nổ... Người lao động ngoài trời cần uống nhiều nước", ông Quyết lưu ý.