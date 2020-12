Sài Gòn se lạnh hiếm hoi trong năm, người người thích thú áo len, khăn choàng ra đường

Suốt hai ngày nay, thời tiết tại TP.HCM bắt đầu trở lạnh kèm theo mưa phùn làm nhiều người xuýt xoa, co ro mỗi khi ra đường vào sáng sớm và ban đêm. Nhiều người đã trang bị áo ấm, khăn len , bao tay, có người còn mặc áo mưa ra đường để giữ ấm khi đi học, đi làm vào buổi sáng. Thậm chí, nhiều người dân còn trang bị khăn choàng cổ, áo khoác khi ra công viên tập thể dục cũng như đi chợ sớm.

Bà Võ Thị Ánh Tuyết (60 tuổi, Q. Phú Nhuận) cho biết TP.HCM những năm trở lạnh đây có phần lạnh hơn trong những tháng cuối năm. “Trời se lạnh nên tôi đưa cả nhà vào trung tâm thành phố đi chơi giáng sinh sớm cho có không khí. Tiết trời này làm người ta cảm thấy bình yên, một phần cũng do đợt dịch thứ ba vừa lắng xuống. Giờ ai ai cũng mong Sài Gòn cứ tĩnh lặng đến hết năm, đừng xảy ra vấn đề gì nữa. Tôi cũng mong cái năm ảm đạm này nhanh hết để năm mới đến được may mắn, bình an hơn”, bà Tuyết chia sẻ.