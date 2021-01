Sáng nay 19 độ C: Người Sài Gòn bất ngờ vì trời lạnh buốt

Sáng 13.1.2021, TP.HCM âm u, trời nhiều mây, se lạnh . Trong giờ đi làm buổi sáng, người dân đa phần đều mặc áo khoác, áo len mỏng, bịt kín. Trên mạng xã hội , nhiều người cũng chụp màn hình nhiệt độ ở thời điểm hiện tại kèm theo biểu tượng "bất ngờ" vì nhiệt độ xuống thấp. Một số người còn đăng tải trạng thái nói Sài Gòn lạnh như Đà Lạt, tranh thủ tận hưởng vì chẳng mấy khi có cảm giác se lạnh như vậy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại trạm Tân Sơn Nhất là 19oC, tại Nhà Bè là 19,5oC. Mức nhiệt này giảm so với ngày hôm qua và cũng là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa khô đến nay.

Sở dĩ nhiệt độ xuống thấp vậy là do không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam khiến các tỉnh thành Nam bộ đều đồng loạt giảm nhiệt độ từ 2 - 3oC so với hôm qua. Các tỉnh Đông Nam bộ thấp nhất dao động 17 - 19oC, có nơi dưới 17oC. Các tỉnh Tây Nam bộ dao động 18 - 21oC.

Cụ thể, nhiệt độ tại Tà Lài (H.Tân Phú, Đồng Nai) xuống chỉ còn 14,4oC, Long Khánh (Đồng Nai) 15,9oC, Phước Long (Bình Phước) và Đồng Phú (Đồng Xoài, Bình Phước) 17oC, Sở Sao (Bình Dương) 17,6oC, Biên Hòa (Đồng Nai) 18oC,...

Dự báo, trời lạnh sẽ còn duy trì trong sáng mai, một số nơi của miền Tây nhiệt độ còn tiếp tục giảm nhẹ. Trong khi xu hướng miền Đông sẽ tăng nhẹ khoảng 1oC so với hôm nay.

Trong 48 - 72 giờ tới, khối không khí lạnh suy yếu dần. Trường gió đông bắc khô chi phối thời tiết khu vực Nam bộ. Do đó, thời tiết duy trì tình trạng ít mưa, ngày trời giảm mây và nắng xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ cả ngày và đêm đều có xu hướng gia tăng.

Không khí lạnh không chỉ đem đến tiết trời lành lạnh vào buổi sáng sớm mà còn mang đến một ngày thời tiết dễ chịu. Hôm nay, nhiệt độ cao nhất cho các tỉnh Nam bộ dự báo chỉ dao động trong khoảng từ 26 - 30oC.