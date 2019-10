TP.HCM thống kê chỉ 39 hộ không có nhà ở: Tất cả bỗng dưng 'có nhà'

Quận 4: Sai sót trong điều tra dân số!

Ngày 23.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND Q.4, TP.HCM khẳng định, trên địa bàn quận không có hộ nào thuộc diện không có nhà ở.Báo cáo kết quả điều tra dân số vừa rồi của Cục Thống kê TP.HCM là chưa chính xác.

Vị đại diện Q.4 giải thích: "Ban đầu quận báo cáo có 1 hộ không có nhà ở. Nhưng sau khi rà soát lại thì phát hiện chỉ là sai sót trong quá trình điều tra, xác định sai về định nghĩa nhà ở. Trước khi Cục Thống kê công bố kết quả điều tra dân số, chúng tôi đã báo cáo điều chỉnh nhưng không được". Do vậy, theo báo cáo của Cục Thống kê công bố trong buổi họp báo và cả sau họp báo, Q.4 vẫn còn 1 hộ không có nhà ở.

Đại diện UBND Q.4 giải thích lý do sai sót: "Hiện nay Cục Thống kê TP công bố số liệu do Chi Cục Thống kê Q.4 gửi lên chỉ là số liệu sơ bộ, chưa chính thức. Qua đối chiếu rà soát, Q.4 tiến hành xác minh người ta có nhà, chứ không phải là không có nhà ở. Nhưng trong quá trình nhập vào phần mềm, điều tra viên có thể chọn sai mã thành ra hộ đó không có nhà. Hiện phần mềm đóng lại rồi nên không vào được để chỉnh. Thời gian từ đây đến khi công bố chính thức khi nào cho điều chỉnh thì TP sẽ trao đổi với Q.4 để cập nhật lại".

Theo thông tin từ Cục Thống kê TP.HCM, tại P.Bến Thành (Q.1, TP.HCM) có 1 hộ không có nhà ở. Sáng 23.10, PV Thanh Niên phỏng vấn lãnh đạo UBND P.Bến Thành, Q.1 để tìm hiểu. Vị lãnh đạo UBND P.Bến Thành cho biết, 1 trường hợp không có nhà ở tại địa bàn phường đã được chính quyền giải quyết trước khi thống kê. "Không biết số liệu có bị sai không?", lãnh đạo phường đặt câu hỏi.

Theo lãnh đạo P.Bến Thành, đây là trường hợp 1 phụ nữ lấn cầu thang chung cư cũ, có quây vách lại để ở. Khi chung cư này giải tỏa, một người đàn ông gần đó đã rước cô về ở cùng.

"Thật ra cô này thích vậy thôi chứ con cô ở Q.9 nhà cũng khá giả nhưng cô không ở cùng con. Khi phường làm việc với con của cô này thì người con cho biết, mời cô nhiều lần về ở chung nhưng cô không chịu về mà thích ở đó. Do vậy, chú tổ trưởng ở đó mời cô về nhà ở thì cô đó mới chịu", lãnh đạo P.Bến Thành chia sẻ.

37 hộ không nhà ở Cần Giờ vì... có nhà ở tỉnh khác!

Theo đại diện UBND H.Cần Giờ, 37 hộ nằm trong diện không có nhà ở theo thống kê mà huyện báo cáo Cục Thống kê là những hộ làm nghề đánh bắt, ở trên ghe và... có nhà ở tỉnh khác.

Đại diện UBND H.Cần Giờ giải thích, do đặc thù công việc nên những người làm nghề đánh bắt trên sông nước ở Cần Giờ ít ở nhà. Một tháng họ chỉ về thăm nhà ở Long An, Tiền Giang 2 - 3 ngày, còn lại họ đăng ký tạm trú, bến bãi trên địa bàn nên huyện phải đưa vào thống kê.

"Người ta có nhà nhưng không phải trên địa bàn TP.HCM, đi làm ăn, lẽ ra người ta thuê nhà trên bờ để ở nhưng người ta không thuê. Đây là đặc thù của Cần Giờ, công việc của người ta gắn với sông nước nên huyện muốn chăm lo cũng rất khó vì công việc của họ như vậy rồi", đại diện UBND H.Cần Giờ chia sẻ.

PV đặt câu hỏi: "Theo Cục Thống kê, những trường hợp nhà ở trên sông nước có đầy đủ sàn, mái, vách cũng được tính là nhà ở. Vậy tại sao huyện lại tính họ không có nhà?". Vị đại diện đáp: "Vì những ghe này nhỏ, khoảng cách từ sàn đến mái không đảm bảo. Trong quy định cũng nói những trường hợp người sống trên mặt nước không có nhà trên bờ ở địa bàn điều tra (tức Cần Giờ thì tính ghe chính là nơi ở. Việc tính toán như vậy để đảm bảo sao cho thống kê đếm số người trên địa bàn không bị sót, không bị trùng".

Một điều tra viên tại xã An Thới Đông, H.Cần Giờ cho biết tại ấp của anh điều tra có 16 hộ ở trên ghe được thống kê vào diện không có nhà ở, nhưng đều có nhà ở tỉnh khác. Anh nói: "Nhiều người ở trên ghe do nghề truyền từ ông bà để lại. Do đặc thù công việc, họ ở trên ghe, không có nhà tại Cần Giờ nên mình điền vào không có nhà ở. Nhà bao nhiêu mét vuông mình đâu đánh được vào mấy cột đó".