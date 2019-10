Trả lời bạn đọc

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ tại ấp Bàu Trư, xã An Bình, H.Phú Giáo, Bình Dương) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Vạn Ninh, Khánh Hòa trả lời đơn của ông Đặng Văn Thúc (ngụ tại tổ An Ninh 15, tổ dân phố số 6, TT.Vạn Giã, H.Vạn Ninh); UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Văn Ân (HKTT: tổ 7, KP.1, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân; địa chỉ liên hệ: căn hộ 014-015, lô B, chung cư Gò Dầu 2, đường Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú); UBND Q.9, TP.HCM trả lời đơn của tập thể người dân cư ngụ tại khu nhà ở Melosa Garden (Khang Điền) trên địa bàn KP.3, P.Phú Hữu, Q.9; UBND Q.Phú Nhuận, TP.HCM trả lời đơn của ông Huỳnh Thái Dũng (ngụ 293/1 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận).

Công an tỉnh Hậu Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Phước (ngụ E12/339/2 ấp 5, xã Đa Phước, H.Bình Chánh; địa chỉ liên lạc: 283/15 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM); TAND TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp trả lời đơn của ông Trần Hữu Tâm (ngụ tổ 28, khóm Mỹ Hưng, P.3, TP.Cao Lãnh); Công an TP.Long Xuyên, An Giang trả lời đơn của ông Lê Đình Trung và bà Tiêu Mỹ Ngọc (ngụ 49 Điện Biên Phủ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên).

Văn phòng UBND TP.Cần Thơ trả lời đơn của bà Võ Hồng Mỹ (ngụ ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, TX.Bình Minh, Vĩnh Long); Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tâm (ngụ đội 3, thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, H.Tư Nghĩa); Thanh tra Công an tỉnh Bến Tre trả lời đơn của bà Huỳnh Thanh Hồng (ngụ 278, ấp Bình Đông, xã Cẩm Sơn, H.Mỏ Cày Nam).

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Nguyễn Bá Tuân (ngụ số 72, ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh); UBND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Diễm Trang (ngụ nhà số 280, tổ 11, ấp Thành Trung, xã Thành Long, H.Châu Thành) và một số người dân khác có tên trong đơn...

