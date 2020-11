Trao máy bơm, máy phát điện cho lực lượng xung kích

Đồng thời tặng 1 máy phát điện (trị giá gần 6 triệu đồng) cho Trường THCS Liên Thủy (H.Lệ Thủy), nơi thường xuyên bị ngập lụt. Toàn bộ kinh phí mua máy do anh Đinh Biên Cương, bạn đọc Báo Thanh Niên ở Bình Dương , gửi tặng để hỗ trợ các đội hình tình nguyện có thêm phương tiện, thiết bị khắc phục hậu quả các đợt mưa lũ.

Được biết, sau mỗi trận lũ lụt, đoàn viên, thanh niên các khối công an, quân sự đã tổ chức đi dọn bùn non, làm vệ sinh giúp người dân và các trường học. “Đây là món quà thiết thực, sẽ giúp ích rất nhiều cho đội hình tình nguyện xung kích của chi đoàn mỗi khi đến các vùng lũ giúp bà con khắc phục hậu quả. Chúng tôi cảm ơn tấm lòng của bạn đọc và của Báo Thanh Niên...”, thượng úy Dương Quốc Khánh, Bí thư Chi đoàn Công an tỉnh Quảng Bình, nói.