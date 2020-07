Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, rà soát an toàn hồ, đập

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu đối với khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đường giao thông bị hư hỏng, xói lở do mưa lũ, chính quyền các địa phương huy động lực lượng, nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất không để ảnh hưởng đến đời sống và người dân; tích cực hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó thủ tướng cũng lưu ý do mùa mưa lũ năm nay còn diễn biến phức tạp, các địa phương rà soát các phương án ứng phó với mưa lũ kéo dài, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; lên phương án sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất . Đặc biệt, Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương cần khẩn trương đánh giá an toàn các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, không để xảy ra các sự cố khi có mưa lũ ; không cho phép tích nước đối với các công trình hư hỏng, không đảm bảo an toàn.