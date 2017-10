Dù đi máy bay thuộc hãng hàng không có tên là "Lucky Air" (Lucky có nghĩa là may mắn) nhưng cụ bà 76 tuổi vẫn ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu thêm may mắn, theo Shanghaiist.

Vụ việc xảy ra ở một sân bay tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Khi đang bước lên khoang hành khách, cụ bà đã ném đồng xu vào động cơ máy bay và một số hành khách đi gần bà đã nhìn thấy nên báo cho nhân viên sân bay.Sau khi tìm kiếm, nhân viên sân bay đã phát hiện một đồng xu rơi xuống đất. Sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra lại tình trạng của động cơ, báo hại máy bay không thể cất cánh đi Côn Minh (tỉnh Vân Nam) như dự kiến mà phải đợi kiểm tra đến sáng hôm sau.Cụ bà hành khách đương nhiên không thể đi chuyến bay nội địa này vì bị cảnh sát tạm giữ.Hồi tháng 6, một cụ bà 80 tuổi cũng bị phát hiện ném đồng xu vào động cơ máy bay khi sắp cất cánh để cầu mong một chuyến bay an toàn. Vụ việc xảy ra ở sân bay Phố Đông, thành phố Thượng Hải, hậu quả là chuyến bay trễ mất 5 tiếng đồng hồ và bà cụ bị tạm giam.