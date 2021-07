Trước 18 giờ ngày 26.7, người dân TP.HCM vội vã về nhà, shipper hối hả đơn cuối

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.HCM, từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau tất cả hoạt động trên địa bàn phải tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu. Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại khu dân cư, đường phố.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trên các tuyến đường vào lúc 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng và CSGT vẫn đang chốt trực và tuần tra lưu động trên nhiều tuyến đường, kiểm tra ngẫu nhiên người dân ra đường không lý do cần thiết. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng được tăng cường.

Lúc 17 giờ, đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) Điện Biên Phủ (Q.3), Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) vắng xe hơn thường lệ. Nhà cửa hai bên đường ở các khu mặt tiền vốn kinh doanh sầm uất nay cửa đóng then cài.

Đường phố trước giờ "g" vắng vẻ hơn rất nhiều so với những ngày trước đó

Đường Út Tịch (Q.Tân Bình), Trần Huy Liệu (Q.Phú Nhuận) lúc 17 giờ 30 chỉ còn lác đác vài xe trên đường. Những người mặc áo shipper hối hả những đơn hàng cuối trước 18 giờ. Các xe đều di chuyển với tốc độ khá cao để mong về nhà kịp, tránh bị phạt.

Lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an Q.1 cho biết, đúng 18 giờ, đội vẫn tiếp tục duy trì 10 chốt kiểm soát và 1 tổ tuần tra lưu động trên địa bàn quận. Tại các chốt và tổ tuần tra kiểm soát lưu động sẽ kiểm tra tất cả các trường hợp ra đường sau 18 giờ.

"Nếu không phải đi cấp cứu hay nằm trong nhóm quy định của TP được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, mà người dân vẫn ra đường thì sẽ bị CSGT lập biên bản xử phạt. Đến nay thì CSGT không nhắc nhở gì nữa, vi phạm là phạt. Sau 18 giờ thì dù có cầm giấy gì đi ngoài đường trình bày đi đây, đi kia, đi mua đồ gì cũng bị phạt", lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an Q.1 thông tin.

Lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình cũng cho hay kiên quyết xử lý các trường hợp ra đường sau 18 giờ. Lực lượng chức năng sẽ không du di hay nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Những trường hợp cãi vã sẽ bị xử phạt kịch khung, thậm chí trường hợp chống đối có thể bị tạm giữ hành chính và mức phạt sau khi bị tạm giữ.

Đội CSGT - TT Công an Q.7 cũng cho biết quận có 6 chốt kiểm soát và 4 tổ tuần tra lưu động của quận, không tính các tổ của phường. Những ngày qua, nhờ sự kiểm tra xử lý rốt ráo, người dân Q.7 ra đường đã giảm đáng kể, khoảng từ 8 giờ tối đường phố đã vắng tanh.

CSGT kiểm tra giấy tờ của người dân khi vào chốt kiểm soát khu vực Q.3 Ảnh: Ngọc Dương

Đường Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận) thường đông đúc xe cộ vào giờ cao điểm, nay không một bóng xe qua lại Ảnh: Ngọc Dương

"Sau 18 giờ, CSGT, công an tuần tra sẽ không chấp nhận các lý do ra đường. Tinh thần là thực hiện theo hướng dẫn của UBND TP, người dân TP hạn chế tối đa ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau", lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an Q.7 chia sẻ.