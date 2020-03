Tự bảo vệ mình, vẫn kiếm tiền mùa dịch Covid-19: Tài xế, shipper đeo khẩu trang cùng 'bảo bối'

11 lưu ý từ bác sĩ để đi xe an toàn mùa dịch Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm – Nội thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết, taxi (bao gồm cả taxi truyền thống và taxi công nghệ) đều là những môi trường có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao nếu tài xế và khách không biết cách xử lý. BS Khanh nhận xét, trên xe ô tô là môi trường kín nên trường hợp có người phát tán virus ra thì virus sẽ ở trong xe, bám vào mặt da ghế hoặc cánh cửa. Đây là những phương tiện công cộng, số người lên xuống vô chừng, không có được thông tin của họ, không biết họ là ai. Hơn nữa, nhiều người có thói quen lên xe là mở máy lạnh, nhiệt độ để dưới 25 độ - đây chính là điều kiện để virus sống lâu. Do vậy, tài xế và hành khách đi trên xe cần lưu ý một số điều sau để hạn chế việc lây lan virus. Đối với khách đi trên xe: - Cần nhớ nguyên tắc không khí đậm đặc thì càng dễ lây lan virus nên phải yêu cầu lái xe mở cửa trong 1-2km đầu để không khí được pha loãng, virus được đẩy ra môi trường, ít có khả năng lây bệnh. - Đeo khẩu trang suốt quá trình sử dụng phương tiện công cộng. - Không chạm tay vào mũi, miệng. Đối với lái xe: - Không mở máy lạnh dưới 27 độ C. - Hạ kính xe khi xe dừng. - Chủ động đề nghị khách được mở kính xe trong 1-2km đầu. - Mang khẩu trang và yêu cầu khách mang khẩu trang mới phục vụ. - Không chạm tay lên vùng mũi, miệng. - Lau dọn xe, đặc biệt là vị trí khách ngồi, phía trước, sau vị trí đó, tay cầm bằng khăn xà phòng hoặc bông tẩm cồn rồi mở cửa xe cho bớt mùi. - Vô lăng phải được lau chùi thường xuyên với khăn xà phòng hoặc bông tẩm cồn sát khuẩn. - Dán thông báo trên xe về việc bắt buộc khách đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của khách và cộng đồng.