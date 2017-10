Ngày 2.8.2016, bà Đặng Thị Liên (Q.Gò Vấp, TP.HCM) qua Mỹ thăm con gái. Sau đó, ông Đặng Khắc Bính, chồng bà Liên, mua gói bảo hiểm du lịch của Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay VN cho vợ và được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 17.8 - 2.10.2016. Tiếp theo, ông Bính mua thêm gói bảo hiểm thứ 2 cho bà Liên và được Cathay VN cấp giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 3.10 - 4.11.2016.

Ngày 3.10.2016, bà Liên nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở Mỹ và điều trị kéo dài với chi phí lên đến hơn 94.000 USD (khoảng 2 tỉ đồng). Tạm hồi phục, trở về VN, ngày 12.12.2016 và ngày 6.3.2017, bà Liên gửi hồ sơ đến Cathay VN yêu cầu chi trả bảo hiểm nhưng bị từ chối.

Điều khoản “bệnh mạn tính”

Tại Công văn số 03 ngày 24.2.2017, Cathay VN lý giải: “Theo quy tắc bảo hiểm thì nước khởi hành phải từ VN trong khi bà Liên đã ở nước ngoài khi tham gia bảo hiểm… Đồng thời, căn cứ vào chứng từ khám chữa bệnh thì khách hàng nhập viện do tai biến mạch máu não, thiếu máu cục bộ. Hai căn bệnh này xuất phát từ nguyên nhân tuổi tác và phình động mạch, đây là những căn bệnh có sẵn, bệnh mãn tính”.

Mặc dù lý do từ chối thứ nhất là do bà Liên ra nước ngoài trước khi mua bảo hiểm nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Lê Cao Long, Giám đốc Phòng Chăm sóc khách hàng của Cathay VN, khẳng định công ty này vẫn công nhận hợp đồng bảo hiểm trên, chỉ từ chối bảo hiểm vì lý do chính là bà Liên bị đột quỵ, mà đột quỵ là bệnh mãn tính, thuộc về bệnh cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch được quy định trong Bộ quy tắc bảo hiểm tổng hợp do Cathay VN đề ra.

Tại chương I mục 20 của bộ quy tắc có ghi: “Bệnh mãn tính” bao gồm: Bệnh trĩ, chứng thoát vị, amidan dẫn đến phẫu thuật, dị tật vách ngăn mũi hoặc xương xoắn mũi, cường tuyến giáp, đục nhân mắt, bệnh xoang phải phẫu thuật, bệnh lạc màng trong tử cung, bệnh lao, dò hậu môn, viêm túi mật, sỏi các loại, dị tật hay bệnh về bàng quang hoặc niệu đạo, cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch, u dạ dày hoặc tá tràng, tật vẹo ngón tay chân ra ngoài, tất cả các loại u thông thường hay u ác tính, ung thư, rối loạn máu hay tủy xương, bệnh đái tháo đường”.

Đột quỵ và tai biến mạch máu não không phải là bệnh mạn tính PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: “Đột quỵ có nhiều nguyên nhân, trong đó tai biến mạch máu não và thiếu máu não cục bộ là hai nguyên nhân chính, chiếm đến 90% các trường hợp đột quỵ. Tai biến mạch máu não và thiếu máu cục bộ là biến chứng của bệnh xơ vữa động mạch cảnh hay động mạch não. Cao huyết áp là một bệnh cụ thể do nhiều nguyên nhân gây nên, còn bệnh tim mạch dùng để chỉ nhiều loại bệnh có biểu hiện trên hệ tim mạch như bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim mắc phải, bệnh van tim, bệnh mạch vành... Đột quỵ và tai biến mạch máu não là biến chứng cấp tính, không phải là bệnh mãn tính”. Duy Tính Theo bộ quy tắc đã liệt kê chi tiết từng loại bệnh khác nhau, thì trong đó chẳng có bệnh nào là bệnh đột quỵ, bệnh tai biến mạch máu não hay thiếu máu cục bộ. Nhưng Cathay VN cho rằng đột quỵ, tai biến mạch máu não hay thiếu máu cục bộ là bệnh cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch, vì thế mà từ chối bảo hiểm cho khách hàng. Theo bộ quy tắc đã liệt kê chi tiết từng loại bệnh khác nhau, thì trong đó chẳng có bệnh nào là bệnh đột quỵ, bệnh tai biến mạch máu não hay thiếu máu cục bộ. Nhưng Cathay VN cho rằng đột quỵ, tai biến mạch máu não hay thiếu máu cục bộ là bệnh cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch, vì thế mà từ chối bảo hiểm cho khách hàng.

Cần đọc kỹ hợp đồng

“Nếu được Cathay VN tư vấn kỹ là trường hợp bị đột quỵ, bị tai biến thì không được bồi thường chắc tôi chẳng mua bảo hiểm du lịch vì những căn bệnh đó hay xảy ra đối với tuổi già, thậm chí người trẻ mà sang nước ngoài, nhất là các vùng lạnh giá cũng dễ gặp phải. Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại cũng như khởi kiện vụ việc để đòi lại công bằng”, bà Liên nói.

Luật sư Đặng Đăng Khoa (Đoàn luật sư TP.HCM) khuyến cáo: “Tranh chấp giữa khách hàng và các công ty bảo hiểm nguyên do là hợp đồng bảo hiểm thường do công ty đưa ra, khá dài và rối rắm, khách hàng thường đọc qua loa.

Các đại lý bán bảo hiểm cũng ít khi giải thích cặn kẽ các điều khoản, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, phía công ty căn cứ hợp đồng để từ chối bảo hiểm thì xảy ra tranh chấp.

Vì vậy, khi tham gia bảo hiểm cần đọc kỹ hợp đồng và yêu cầu giải thích cặn kẽ những gì chưa hiểu, đồng thời cần yêu cầu người bán bảo hiểm tư vấn đầy đủ, chi tiết để nắm vững các điều kiện được và không được bảo hiểm”.

Thanh Đông