Từ xây cầu đến xây nhà hết lòng lo cho người nghèo

Mạng xã hội Facebook xôn xao thông báo của Công an H.Tân Thạnh (Long An) truy tìm bé gái mất tích nghi bị bắt cóc ở thị trấn Tân Thạnh (H.Tân Thạnh). Tuy nhiên, phía công an khẳng định văn bản trên là giả mạo.