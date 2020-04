Chuyện tử tế: Góp tiền may khẩu trang phát miễn phí trong dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thị Ni (60 tuổi, ngụ TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân, An Giang) là một trong những người tiên phong phát động phong trào may khẩu trang tặng bà con. “Do dịch bệnh Covid-19 khẩu trang y tế trở nên khan hiếm.

Nhận thấy mọi người chật vật trong việc tìm mua khẩu trang nên chị em chúng tôi rủ nhau đóng góp tiền của, công sức mua vải về thiết kế, cắt may để tặng. Đa phần người may là tay ngang, nhưng khi được phát động thì ai cũng nhiệt tình tham gia”, bà Ni cho biết.

Đầu tháng 2, nhóm may khẩu trang được thành lập với hơn 10 thành viên. Mỗi người được phân công một khâu, ai khéo khâu nào thì lo khâu đó. Điểm may khẩu trang được chọn là khoảnh sân nhỏ tại An Hòa Tự (TT.Phú Mỹ).

Người có tiền góp tiền, còn không thì góp vải, góp công sức... Cứ thế, từ 100 chiếc khẩu trang vải mỗi ngày lúc ban đầu, đến nay mỗi ngày tại công xưởng “dã chiến” này cho ra đời trên 300 chiếc khẩu trang phát miễn phí cho mọi người, đặc biệt là công nhân và học sinh.

Mỗi chiếc khẩu trang không đáng giá bao nhiêu nhưng mang nặng nghĩa tình. Hiện nơi đây đã trở thành điểm phát khẩu trang vải miễn phí quen thuộc của bà con gần xa. Làm khẩu trang vải cũng qua nhiều công đoạn khác nhau cùng với sự gia công tỉ mỉ, từ khâu chọn vải, cắt, may, vắt sổ rồi đến giặt và phơi.

“Mỗi ngày, cả nhóm làm việc từ tờ mờ sáng đến tận chiều. Hầu hết các thành viên tuổi đã trên 50 nên khi ngồi may cả ngày cũng khó tránh đau lưng, nhức mỏi nhưng ai cũng xem đó là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. Niềm vui của chúng tôi là khi những chiếc khẩu trang thành phẩm được trao tặng đến tay bà con, góp phần giữ sức khỏe , phòng chống dịch bệnh”, bà Ni chia sẻ.

Những chiếc khẩu trang vải luôn có sẵn trên bàn để ai cần thì ghé vào lấy dùng. Ban đầu chỉ có bà con quanh vùng đến nhận, mỗi nhà vài cái. Tiếng lành đồn xa, nhiều trường học, bệnh viện và bà con ở những địa phương khác cũng tìm đến.

Bà Võ Thị Năm (55 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) cho biết: “Tôi lên mạng vô tình thấy được hình ảnh và thông tin về nhóm may khẩu trang này. Thấy ở đây may khẩu trang cho người nghèo và học sinh nên tôi tìm hiểu rồi đến đây để xin tham gia làm cũng hơn 1 tuần nay. Làm được việc này dù nhỏ nhưng tôi thấy vui vì giúp đỡ được cho nhiều người trong mùa dịch”.