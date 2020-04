UBND H.Đồng Văn thông tin chi tiết câu chuyện 'Cậu bé cõng gạch'

Trao đổi với phóng viên, đại diện huyện nói rất hoan nghênh sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ người dân thuộc H.Đồng Văn, cũng như người dân tỉnh Hà Giang suốt thời gian qua. Trong sự việc này, huyện muốn lên tiếng để những người có tấm lòng hào hiệp hiểu rõ câu chuyện cậu bé cõng gạch.

Theo huyện Đồng Văn, hộ nhà em Sùng Mí Sò (12 tuổi, xã Sủng Là, thuộc huyện) là hộ cận nghèo, nhà đáp ứng đủ yêu cầu 3 "cứng": mái cứng, nền cứng, tường cứng nên không thuộc diện ưu tiên sửa chữa nhà ở xã hội trong đợt vừa rồi.

"Hộ nhà em Sò là cận nghèo, nhưng có điều kiện hơn những nhà cận nghèo khác", vị này nói.

Cụ thể, khi đi kiểm tra thực tế, UBND huyện cho biết, trong nhà em Sò có hơn 1 tấn ngô (bắp), 3 con bò to, mấy chục con gà , có máy xát, có bể nước to, ti vi, gạo vẫn có nhưng do thói quen nên chỉ ăn ngô là chính. Huyện cũng thông tin thêm việc ăn ngô là do tập tục từ lâu, ăn ngô để đảm bảo sức đi làm nương, đặc thù của dân tộc HMông.