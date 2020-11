Vì sao biển xanh 80A được cấp cho xe Lexus 570 của một công ty?

Theo xác minh của PV Thanh Niên, chiếc xe biển xanh mang BS 80A-666.6X này là của Công ty CP Tài nguyên QT Đ.V có trụ sở ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, biển xanh này đã được cơ quan quản lý phương tiện làm thủ tục thu hồi vào tháng 5.2019. Do đó, rất có thể biển số còn gắn trên xe không phải biển do cơ quan chức năng cấp. Chiếc xe nằm ám bụi ở tầng 3 của bãi giữ xe sân bay Ảnh: N.V.Q Sáng 24.11, trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện, Cục CSGT cho biết sau khi Thanh Niên đăng tải thông tin, Cục CSGT đang liên hệ với chủ xe là Công ty CP Tài nguyên QT Đ.V để yêu cầu nộp biển số, đồng thời xác minh, giải quyết sự việc. Sáng 24.11, trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện, Cục CSGT cho biết sau khi Thanh Niên đăng tải thông tin, Cục CSGT đang liên hệ với chủ xe là Công ty CP Tài nguyên QT Đ.V để yêu cầu nộp biển số, đồng thời xác minh, giải quyết sự việc. Vì sao biển xanh được cấp cho xe sang của công ty?

Theo trung tá Phạm Việt Công, BS 80A-666.6X là BS nền xanh từng được Cục CSGT cấp cho xe Lexus 570 màu đen của Công ty CP Tài nguyên QT Đ.V. Tuy nhiên, tháng 5.2019, BS này đã được cơ quan quản lý phương tiện thu hồi lại.

Giải thích về lý do xe của công ty, doanh nghiệp được cấp biển xanh, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện nói, trước đây Thông tư 15 của Bộ Công an có quy định các trường hợp được cấp biển phục vụ an ninh trật tự thì do lãnh đạo Bộ Công an duyệt cấp. Trường hợp này công ty đề nghị lãnh đạo Bộ Công an duyệt cấp biển số 80 nền xanh.

Xe bị khóa bánh dán cảnh báo để chủ xe liên hệ Ảnh: N.V.Q Sau đó thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an có Thông tư 64 bỏ cấp biển xanh cho các trường hợp này, CSGT cũng đã thu hồi hết các biển số này lại và không cấp biển xanh cho doanh nghiệp, công ty từ cuối năm 2016. "Riêng trường hợp xe của công ty này, CSGT cũng rất nhiều lần yêu cầu có mặt để làm thủ tục thu hồi vì đã vì đã thu hồi trên hệ thống rồi", trung tá Phạm Việt Công thông tin.

Theo Phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện, vì BS 80A-666.6X đã được thu hồi nên biển đeo trên xe không có giá trị, nếu xe chạy ra ngoài CSGT sẽ lập biên bản, xử lý, và chắc chắn khi mang biển này xe không thể đi kiểm định.