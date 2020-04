Việt kiều Mỹ bình tâm trong đại dịch Covid-19, mong trở về thăm Việt Nam

Cuộc sống của những gia đình Việt kiều ở Mỹ có khác nhau. Đối với những người sang Mỹ sớm vào khoảng những năm 1990 về trước thì kinh tế có phần ổn định hơn. Con cái đã trưởng thành, có nghề nghiệp, đã lập gia đình. Phần lớn những người Việt sang giai đoạn này đã nghỉ hưu, có thể bắt đầu nhàn nhã hưởng tuổi già.

Dù sang Mỹ ở giai đoạn nào, họ đều có chung một suy nghĩ: Ngoài việc lo cho gia đình ở bên này vẫn cố chắt chiu những đồng tiền lao động để gửi cho người thân ở Việt Nam.

Khi đại dịch Covid-19 ập đến, những người Việt xa xứ vượt lên trên những nỗi lo lắng, bất an, chọn cho mình cách sống bình tâm, đối mặt với thực tại. Họ xem đây là một thử thách như bao thử thách họ từng nếm trải trong cuộc đời lưu lạc của mình.

Em Cindy Trần, thế hệ thứ hai Việt kiều Mỹ, sinh ra ở New York và chưa bao giờ về thăm quê hương. Tiếng Việt của em bập bõm nhưng rất quan tâm về văn hóa Việt Nam . Trong thời gian này, cả gia đình dọn ra ngoài ở bang New Jersey để trốn dịch. Em nói rất nhớ bạn bè, trường lớp. Nhưng ở giai đoan dịch, gia đình em lại có thời gian hiếm hoi để gần gũi trò chuyện cùng nhau, cùng nấu những món ăn Việt.

Còn bà Trần Thanh Lan 62 tuổi, c ùng chồng và hai con sang Bắc California định cư từ năm 2000. Sang Mỹ ở tuổi đã lớn nên cô rất vất vả, cô làm phụ bếp cho một nhà hàng Thái. May mắn là hai con đã tốt nghiệp đại học. Vì vợ chồng đều mất việc nên gia đình đang sống bằng số tiền trợ cấp thất nghiệp và tiền cứu trợ thiên tai của liên bang. Bà Lan rất lo lắng với công việc làm trong tương lai nhưng vẫn tự động viên mình như thời còn ở quê nhà: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”.