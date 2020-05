Việt kiều Mỹ lan tỏa 'virus tình thương' chống Covid-19: Để hình ảnh đất Việt mãi đẹp

Anh Tâm Nguyễn (46 tuổi, quê gốc ở Hà Nam) hiện là Giám đốc của Advance Beauty College tại Quận Cam, nước Mỹ. Anh cùng 4 người bạn của mình đã khởi xướng dự án “Nailing It For Health Care Workers” (từ ngày 1.5 đổi tên thành Nailing It For America) nhằm quyên tặng các thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên y tế. Câu chuyện của anh Tâm Nguyễn và các bạn khiến truyền thông quốc tế rất quan tâm trong những ngày này.