Việt kiều Mỹ và nhật ký 1 tuần sống cùng cái lạnh kỷ lục âm 16 độ

Houston cuối tuần vừa qua ( Tết Nguyên đán và Valentine) đã có đợt lạnh lịch sử, âm đến 16 độ C. Lạnh hơn cả thành phố New York! Điều kinh khủng nhất là các cơ sở hạ tầng và người dân Houston chưa kịp chuẩn bị cho cái lạnh khắc nghiệt như vậy. Thế nên, cả thành phố Houston bị “vỡ trận” toàn tập!

Chiều tối Valentine (14.2) chị em tôi lái xe đến khu Downtown Houston để tặng quần áo ấm cho những người vô gia cư còn sót lại trên đường phố. Mặc dù chính phủ đã mở cửa các trung tâm cứu trợ cho người vô gia cư có chỗ trú ẩn trong đợt rét này nhưng vì nhiều lý do khác nhau, vẫn có những người chọn ở lại trên đường phố.

Sau đó, chị em tôi còn tình nguyện đến chùa Việt Nam làm công quả, trang trí Chánh Điện để chuẩn bị cho tuần lễ Đạo Tràng Dược Sư cùng quý thầy. Lúc đó, mọi người còn cười nói rôm rả, hi vọng về Đạo Tràng thành công với nhiều Phật Tử đến cầu kinh và dâng hoa cho Phật…

Bất ngờ, khi chúng tôi ra xe về nhà lúc 22 giờ đêm, cả sân chùa đã ngập tràn băng trơn trượt. Có mấy thầy vì đi dép nên đã té. Chị em tôi phải ôm chắc lấy tay vịn cầu thang lúc này đã phủ đầy băng lạnh cóng tay để bước xuống bậc thang.

Đường Bellaire không một ánh đèn (16_2)

Trên con đường về nhà, bình thường chỉ mất có 25 phút lái xe, lúc này đã phủ đầy băng nên chúng tôi phải mất gần cả tiếng do lái xe thật chậm và bật đèn emergency để đề phòng tai nạn.

Ngày 15.2: một vài khu Houston đã bắt đầu mất điện. Phòng gym Equinox ngay trung tâm Galleria-Houston đóng cửa vì mất điện. Báo đài thông báo khuyên người dân nên ở nhà nếu không có việc cần ra ngoài. Các thú cưng cũng được mặc áo ấm và giữ trong nhà. Tối đó… Houston lạnh kinh khủng! Tôi chỉ dám bật máy sưởi đến 20 độ C trong nhà để tránh trường hợp sập cầu dao điện toàn nhà.

Một vài người bạn từ khu khác của Houston như Bellaire hay thành phố Pearland bị mất điện đến nhà chúng tôi ngủ nhờ máy sưởi. Một vài người bạn không dám lái xe trên đường tuyết trợn trượt đành mặc mấy lớp quần áo, quấn tất cả các chăn màn trong nhà và chui vào tủ quần áo nằm cho đỡ lạnh.

Khu chợ Việt - Tàu không có đèn đường. Tất cả cửa hàng đóng cửa chìm trong bóng tối (16_2)

Ngày 16.2: 7 giờ sáng, nhà tôi (khu Meyerland, zip code 77096) chính thức mất điện. Chúng tôi kéo lên phòng gym Equinox, may quá vẫn mở cửa để có thể tắm rửa, sử dụng máy tính... Nhìn số lượng người ngồi đầy ở sảnh phòng gym làm việc, chúng tôi đoán biết là nhiều khu trung tâm Houston như chúng tôi cũng bị mất điện.

Tối 16.2, cả khu nhà của hai chị em vẫn mất điện, trời đã rất lạnh. Chúng tôi tuyệt vọng lái xe đi tìm xăng để đổ đầy cho chắc rồi xuống phố Tàu tìm đồ ăn. Cả một ngày gần như không ăn.

Đến đâu cũng phải xếp hàng dài để đổ xăng nếu có hoặc xăng đã hết sạch. Đồ ăn thức uống cũng vậy! Đợi hơn 45 phút mà nhiều khi ra về trắng tay! Đến 21 giờ tối, may mắn tìm được tiệm đồ ăn của người Do Thái còn sáng đèn, 2 chị em vào mua thật nhiều đồ ăn để trữ cho ngày hôm sau nếu vẫn cúp điện và không nấu ăn được. 22 giờ đêm, trời lạnh buốt khu nhà vẫn cúp điện. May quá nhà người quen ở khu khác lại mới có điện, thế là chúng tôi lại “khăn gói quả mướp” lái xuyên thành phố đi ngủ nhờ.

Thành phố Houston tối đến đáng sợ! không đèn đường, các tòa nhà chìm trong bóng tối. Nhiều người đốt lò nướng BBQ ngoài trời hay chui vào ngủ trong xe để sưởi ấm.

Đường cao tốc Downtown Houston lặng như thành phố ma.

Ngày 17.2: 7 giờ sáng, nhà em họ ở Pearland cũng mất điện. Nghe nói chính phủ luân phiên nhau cắt điện theo khu vực để không có khu nào mất điện quá lâu. Đang nằm trong chăn ấm, tất cả choàng tỉnh dậy. Em họ tôi đem vài bộ quần áo sạch lên chỗ làm ở bệnh viện dự tính sẽ ở lại văn phòng mấy ngày nếu nhà cúp điện dài hạn. Chị em tôi lại tiếp tục hành trình đến trú nhờ nhà bạn ở khu có điện khác ở Houston. Gym Equinox vẫn cúp điện.

Ngoài ra, Houston còn thêm vấn nạn cúp nước. Chính phủ khuyến cáo người dân không nên uống nước từ vòi vì nguồn nước có thể nhiễm bẩn. Mọi người xếp hàng dài ở siêu thị để mua nước đóng chai về uống và sinh hoạt mà chỗ nào cũng hết hàng. Bệnh viện và khách sạn cúp nước tắm, chỉ có thể dùng nước để xả bồn cầu. Khu nhà triệu đô đường Buffallo Speedway/ Brasewood (Zip code 77025) bị vỡ đường ống nước thải. Vòi nước đen kịt hôi thối tràn ra khắp các con đường.

Đường ống nước đã đông đá nên nước vẫn chưa hoạt động lại được. Không được tắm mấy ngày liền. Vệ sinh thì phải đi ra vườn sau. Có ai nghĩ đang sống trên đất Mỹ!

Xếp hàng mua thức ăn nước uống ở siêu thị (17_2)

Phòng gym Equinox vẫn đóng cửa vì cúp nước! Thế là hy vọng được tắm của chị em tôi tan thành mây khói. Dù bây giờ điện đã ổn định lại trên phần lớn khu vực thành phố Houston!

Ngày 18.2: nhà tôi đã có điện lại. Chị em nô nức quay về. Mặc dù cúp điện nhưng nhà đóng kín cửa nên thú nuôi vẫn khỏe mạnh vì trước khi đi chúng tôi đã để lại nhiều đồ ăn cho chúng.

Trưa 12 giờ, bạn từ khách sạn Hilton may mắn lấy được phòng trống, hai chị em vội sang để vệ sinh, nghỉ ngơi cho tỉnh táo. Tối nay sẽ lại là một đêm lạnh buốt kỷ lục. Theo dự tính, đến tận Chủ nhật hôm nay (21.2) nguồn nước sinh hoạt mới có trở lại.

Tác giả may mắn được tá túc vài giờ đồng hồ trong khách sạn (18_2)

Thật ra, thành phố New York nơi tôi sinh sống và làm việc cũng đã trải qua rất nhiều đợt lạnh kinh hoàng trong mùa đông. Do vậy, mọi người đã luôn chuẩn bị sẵn quần áo ấm. Các cơ sở hạ tầng như đường ống nước, ống sưởi, gas, điện đều sẵn sàng cho khí hậu băng tuyết âm độ. Nghĩ lại thấy thương dân tình Houston, áo bông mỏng manh của xứ ấm sao mà chống chọi được… Ôi chao, năm nay trời lại làm tai nước Mỹ!

Ông Hải (72 tuổi) nói: “Để xem chính phủ sẽ hỗ trợ gì cho những thiệt hại về người và của ở thành phố Houston và bang Texas. Hôm trước thấy mấy Dân biểu đảng Dân Chủ khóc vì người nhập cư trái phép, vì biểu tình tòa Thị Chính… đợi mãi mấy ngày nay chưa thấy các ông bà đó khóc vì người dân Mỹ! Thiệt là buồn!“