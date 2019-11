Võ sư tung cước vào học sinh để 'làm màu' trước đám đông

Ngày 19.11, trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận sự việc xảy ra tại địa bàn TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Công an Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an TP.Vĩnh Yên khẩn trương làm rõ sự việc, xác minh số học sinh(HS) bị thầy đánh, đồng thời đưa một số cháu đi giám định thương tích. Bước đầu, người thầy xuất hiện trong clip khai do áp lực về thành tích, muốn các em có kết quả cao nên dạy dỗ nghiêm khắc như vậy.