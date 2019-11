Trưởng đoàn có học sinh bị đấm, đá: ‘Nó mà giẫm vào mình thì mình cũng chết’

Trong những ngày giảng dạy tại cơ sở, võ sư Dũng không có biểu hiện gì khác lạ và không có chuyện gì xảy ra.

“Anh Thắng bất ngờ tới triệu tập các học sinh để khởi động, trong khi đoàn không có hợp đồng với anh ấy trong ngày này. Đáng nhẽ khởi động nhẹ cho các cháu thôi, nhưng anh ấy lại dùng những động tác mạnh, phản cảm khiến người nhìn khó chịu. Bên võ có mức độ dùng thế nào thì tôi không biết, chứ nó mà giẵm vào mình như vậy thì mình cũng chết, chứ không phải các cháu”, ông Dũng cho hay.

Theo ông Dũng, trong quá trình huấn luyện cho các học sinh tại cơ sở, võ sư Thắng làm rất tốt, tuy nhiên, trong ngày dự thi, "không hiểu anh Thắng có gì đấy trong người, hay vì bệnh thành tích nên có những hành vi như vậy".

Trước đó, võ sư Dũng khai với công an rằng do áp lực về thành tích, mong các em đạt kết quả cao trong kỳ thi nên cần dạy dỗ nghiêm khắc. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng đang xác minh số học sinh bị thầy giáo đánh, đồng thời cho một số cháu đi giám định thương tích và đã yêu cầu Công an thành phố Vĩnh Yên làm rõ sự việc, báo cáo bằng văn bản.