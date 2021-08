Vụ 'nữ quái Attila' lừa nhiều hàng quán mùa dịch: UBND xã cũng đi tìm đòi nợ

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, hàng chục người bán thức ăn đường phố, hàng quán vỉa hè tại Đà Nẵng bức xúc khi bị “nữ quái Attila” đi xe máy BS 43T2-3816 lừa mua đồ ăn, mượn tiền nhưng không trả.

Công an Q.Thanh Khê đã xác định, triệu tập nghi phạm Đặng Thị Kim Nga (29 tuổi, hộ khẩu thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, tạm trú K250 Nguyễn Công Trứ, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), tuy nhiên do người phụ nữ này đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên công an quận cho bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 3.8, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ UBND xã Hòa Phước, nơi nghi phạm Kim Nga đăng ký hộ khẩu thường trú.

Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, cho hay Nga quê ở Phú Yên, nhiều năm trước Nga quen một người quê ở xã Hòa Phước vào Phú Yên làm thợ xây dựng. Sau đó, người đàn ông này đưa Nga về thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước ở nhà cha mẹ mình. Cả hai chung sống với nhau như vợ chồng, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

“Hai người hoàn cảnh khó khăn , đến UBND xã Hòa Phước xin vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội theo diện hộ nghèo. UBND xã đã tạo điều kiện giúp đỡ vay vốn được 20 triệu đồng và động viên vợ chồng cố gắng làm ăn thoát nghèo”, ông Bình kể.

Tuy nhiên, gia đình Nga chỉ trả được 8 triệu đồng, sau đó bán nhà đi khỏi địa phương, hiện người thân tại xã Hòa Phước cũng không rõ lai lịch. Trong thời gian gia đình này bỏ đi biệt xứ, UBND xã Hòa Phước đã tìm cách liên lạc để cố gắng thu hồi khoản nợ 12 triệu đồng, chưa kể tiền lãi suất 3 năm qua.

Mới đây, khi cán bộ UBND xã Hòa Phước tìm đến khu nhà trọ ở Q.Sơn Trà, nơi Nga đang chung sống như vợ chồng với một người khác (có thêm con nhỏ với người này). “Ban đầu Nga cũng hứa sẽ làm việc để trả nợ, sau đó... đổi số điện thoại, đổi nhà trọ nên cán bộ xã lại phải tiếp tục tìm kiếm”, ông Bình nói.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, cũng xác nhận Nga đang chung sống với một người đàn ông như vợ chồng, có nhân thân phức tạp. Cả hai không có việc làm, nghề nghiệp ổn định.

Bên cạnh đó, khu vực Nga tạm trú (ở K250 Nguyễn Công Trứ, Q.Sơn Trà) đang bị phong tỏa, nên tạm thời công an quận chưa thể mời nghi phạm làm việc trở lại.