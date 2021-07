Đà Nẵng: Mật vụ dỏm bị lật tẩy vì lừa đảo ngay cạnh đồn công an

Theo Công an P.Hòa Minh, trong thời gian chấp hành bản án 7 năm tù tội lừa đảo tại Trại giam An Điềm (Quảng Nam), Tưởng học nhiều nghề nhưng sau khi ra tù không về địa phương sống lang thang ở Đà Nẵng, Quảng Nam để lừa đảo.

Đầu tháng 7, Tưởng gặp anh H.A.Đ (35 tuổi, ngụ tổ 32 P.Hòa Minh). Biết anh Đ. đang thất nghiệp, cần tìm việc làm nên Tưởng tự xưng là 'công an chìm', thuộc lực lượng bí mật, thường nhận các nhiệm vụ quan trọng với sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo công an cao cấp, do đó có mối quan hệ có thể giải quyết công việc cho anh Đ.

Để tạo thêm lòng tin của anh Đ., ngày 26.7, Tưởng chọn địa điểm ngay sát trụ sở một đơn vị công an để nhận tiền.

Tuy nhiên, trong lúc nhận tiền của anh Đ., Tưởng ba hoa động viên anh Đ. yên tâm về mối quan hệ “công an chìm” của Tưởng, nên lọt vào tai cán bộ chiến sĩ Công an P.Hòa Minh đang ngồi gần bên.

Công an phường đã xác minh, phát hiện Tưởng cũng thất nghiệp như anh Đ., không nghề ngỗng và là đối tượng có tiền án. Nghi vấn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, nên công an phường theo dõi.

Ngày 27.7, Tưởng nói anh Đ. đưa thêm 5 triệu đồng, trong lúc nhận tiền tại ngã tư Kinh Dương Vương - Nguyễn Sinh Sắc (P.Hoà Minh) thì bị Công an P.Hòa Minh bắt quả tang.

Qua đấu tranh, Tưởng khai nhận chỉ biết cán bộ công an nhưng ở Trại giam An Điềm nơi Tưởng thụ án, còn mối quan hệ với lãnh đạo công an cấp cao là do Tưởng “nổ” để lừa đảo anh Đ.