Xác minh clip bé gái nghi bị cha dượng bạo hành, xách cổ, đập đầu vào tường

Tiếp sau đó, một người phụ nữ nghi là mẹ bé tới ngồi bên cạnh, bé liền quay về hướng đó ôm lấy nhưng vẫn bị người đàn ông kia đánh mạnh khiến bé nghiêng người. Thêm nhiều lần sau đó, người đàn ông đánh khiến bé ngửa ra sau, đập đầu vào tường khiến bé gái tội nghiệp chỉ biết kêu "á".

Sau 10 giờ, bài viết trên đã được gần 20.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận phẫn nộ về hành vi dã man của người đàn ông này.

Bé gái nhiều lần bị đánh dã man chỉ biết co rúm người lại vì sợ

Tài khoản Vừa Lòng Chưa bức xúc: "Đời cũng nghịch lí, bố dượng không thương con vợ, còn mẹ kế không thương con chồng. Vậy chúng ta tự hỏi, hai bên lấy nhau vì điều gì, có phải chúng ta thiếu tình yêu thương hay lấy nhau vì mục đích nào đó. Tội cho những đứa trẻ kia vô tình phải gánh chịu những đòn roi cái đánh của những bậc cha mẹ, xem con cái là chướng ngại vật trong mắt họ".

Facebooker Cao Thanh Hải hối thúc: "Nhanh lên, anh chị nào quay làm ơn đi báo công an đi. Người này quá ác không để ở vậy chết đứa nhỏ". Nickname Trần Duyên cũng sốt ruột: "Làm sao cứu cháu bé đây, thương quá. Ai quay thì cứu cháu, nhờ công an can thiệp giúp đỡ cho cháu đi".

Tài khoản Toan Quoc Bien chia sẻ: "Trước khi muốn bước thêm bước nữa thì các cô gái nên nghĩ cho con mình một tí nhé. Đừng vì sợ khổ, nuôi không nổi nó mà để ra nông nỗi vậy. Thà mình chịu khổ tí mà con vui hạnh phúc là được".

Nhiều ý kiến khác cũng hắc mắc khi thấy người phụ nữ nghi là mẹ bé ngồi đó nhưng không can thiệp, bảo vệ cho bé.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú cho biết, phường đã nhận được thông tin về sự việc này vào lúc 16 giờ chiều nay. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, hội phụ nữ, thanh niên, trẻ em, công an và các đoàn thể đã cùng nhau đi xác minh, tìm địa chỉ.

Vì người cung cấp clip qua Facebook không nói thêm thông tin nên việc xác minh địa chỉ gặp nhiều khó khăn. "Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, ngay khi xác minh được chúng tôi sẽ bàn giao cho công an để xử lý. Hành vi bạo hành trẻ em như vậy là không thể chấp nhận được", lãnh đạo phường Hiệp Tân khẳng định.

Đến 20 giờ, theo nguồn tin của Thanh Niên, công an đã tìm được đến đúng địa chỉ nơi xảy ra sự việc. Hiện công an và hội phụ nữ đang làm việc với bé gái cùng mẹ của bé. Người đàn ông xuất hiện trong clip không có mặt ở nhà.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng cho biết đã tiếp nhận sự việc và chi hội luật sư sẽ tham gia để bảo vệ quyền lợi cho bé, đồng thời đấu tranh đến cùng để người có hành vi bạo hành, đánh đập dã man bé gái phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.